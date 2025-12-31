Με μουσική, ψησταριές και βασιλόπιτα για Μητσοτάκη και Τσιάρα υποδέχονται τη νέα χρονιά στο αγροτικό μπλόκο στη Νίκαια (Photos/Videos)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα χρονιά έχει ξεκινήσει, με τους αγρότες να ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον νέο χρόνο στα μπλόκα, με μουσική, ψησταριές και βασιλόπιτα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας το κλίμα είναι γιορτινό, με αγρότες από όλη τη Θεσσαλία αλλά και τον Έβρο, συγγενείς και φίλους, ακόμη και απλούς πολίτες από τη Λάρισα, να έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, μετρώντας αντίστροφα για το 2026.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, το σκηνικό του… αλλιώτικου ρεβεγιόν στην άσφαλτο, συνθέτουν κρέατα στα κάρβουνα, ζωντανή μουσική, φωτιές σε βαρέλια και ζεστό κρασί.

Αν και οι περισσότεροι δεν περίμεναν να βρίσκονται στους δρόμους μέχρι την Πρωτοχρονιά, οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα, ευχόμενοι ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος, όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία.

Με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα, το μήνυμα που στέλνουν είναι ότι δεν φοβούνται τα πρόστιμα και ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν, μέχρι να πάρουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Η βασιλόπιτα για τον πρωθυπουργό και το φλουρί στο κομμάτι των αγροτών

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, νωρίτερα οι αγρότες έκοψαν κομμάτια βασιλόπιτας τόσο για τον πρωθυπουργό, όσο και για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, αλλά και τον υφυπουργό Χρήστο Κέλλα, με το φλουρί, ωστόσο, να πέφτει στο κομμάτι των αγροτών.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ παραμονή Πρωτοχρονιάς, συνεχίζουμε στα μπλόκα επιβίωσης, στα μπλόκα αξιοπρέπειας, στα μπλόκα θέλησης και παραμονής στην ύπαιθρο και στα χωράφια μας. Είμαστε σήμερα εδώ, όλοι μαζί, με τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή μας συμπαραστάθηκε, για να αλλάξουμε χρόνο, να ανταλλάξουμε ευχές και να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα είναι προβλήματα ολόκληρης της κοινωνίας. Καλά θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης να σταματήσει να μας κατηγορεί, να μας λοιδορεί και να δώσει λύσεις στα αιτήματα που του έχουμε δώσει, τα οποία είναι δίκαια όπως και ο ίδιος έχει ομολογήσει, και άπτονται άμεσων και ρηξικέλευθων αποφάσεων έτσι ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε βιώσιμοι και παραγωγικοί», δήλωσε στο thesspost.gr ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας.

