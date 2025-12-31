Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως, λόγω των εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 20.00 της 31-12-2025 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1-1-2026, στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων

Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου

Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της

Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

Διαβάστε επίσης:

Στο Παίδων 13χρονη μετά από χρήση χασίς – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που φέρονται να αποπειράθηκαν να τη βιάσουν

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 27χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της πόλης – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

Ξανανοίγει ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι αντιφάσεις και η οικιακή βοηθός που εμφανίστηκε από το πουθενά