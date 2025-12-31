Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως, λόγω των εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς.
Συγκεκριμένα πραγματοποιείται προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 20.00 της 31-12-2025 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1-1-2026, στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
