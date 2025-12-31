Τροχαίο δυστύχημα στους Αγίους Θεοδώρους – 58χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη, 31/12, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε αυτό ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό, ενώ λόγω του τροχαίου, στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν με καθυστερήσεις.

Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε ένας 58χρονος άντρας, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

