search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 19:18
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 18:07

Μήνυμα Φάμελλου για το 2026: «Ο νέος χρόνος να φέρει πολλά έτη σε όλους του ανθρώπους χωρίς διακρίσεις και σκοτωμούς»

31.12.2025 18:07
sokratis-famellos

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος μαζί με τη σύζυγό του, Τατιάνα Παπαδοπούλου, άκουσαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Θέρμη.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχόμαστε κι εμείς πραγματικά από την καρδιά μας, να έχουμε μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, ειρήνη για όλο τον κόσμο. Yγεία και ευλογία» ευχήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Πολλά τα έτη για όλους τους ανθρώπους, όλου του κόσμου, χωρίς διακρίσεις, χωρίς σκοτωμούς, χωρίς γκρίνιες, χωρίς αγωνία. Να έχουμε μια καλή χρονιά που θα μας φέρει την πρόοδο, με μια ισχυρή πατρίδα, με μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή κοινωνία. Σας λέμε με όλη μας την καρδιά, όλη η οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι θέλουμε να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία μας και την πατρίδα μας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσαν τα κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης, ο σύμβουλος του προέδρου για θέματα επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και συντονιστής Περιφερειακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Μυλόπουλος, η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Γεωργία Βουλγαρίδου, οι συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Κολοκυθάς και Γιώργος Ακριβόπουλος και μέλη των τοπικών οργανώσεων και της νεολαίας του κόμματος.

Διαβάστε επίσης

Μήνυμα Μητσοτάκη για το 2026: Η συνεννόηση κορυφαίο ζητούμενο για τη νέα χρονιά – Χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας

Ανδρουλάκης: Το 2026 ας αποτελέσει εφαλτήριο για μια πιο προοδευτική Ελλάδα αντάξια των προσδοκιών του λαού

Μήνυμα Καρυστιανού για το 2026: «Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά το λαμπρό μέλλον»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
australia-protoxronia-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

paidon agia sofia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παίδων 13χρονη μετά από χρήση χασίς – Την εντόπισε η μητέρα της λιπόθυμη, εξετάζεται αν έπεσε θύμα κακοποίησης

agrotes-xmas234
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιάτικο «ρεβεγιόν» στα μπλόκα ενόψει κλιμάκωσης

eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Συγγενείς αποκαλύπτουν το προφίλ του φερόμενου ως μητροκτόνου – «Ήταν ακραίος, εκείνη τον λάτρευε»

iran_3112_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τέταρτη μέρα διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της ακρίβειας – Στόχος επίθεσης έγινε κυβερνητικό κτίριο (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 19:17
australia-protoxronia-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

paidon agia sofia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παίδων 13χρονη μετά από χρήση χασίς – Την εντόπισε η μητέρα της λιπόθυμη, εξετάζεται αν έπεσε θύμα κακοποίησης

agrotes-xmas234
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιάτικο «ρεβεγιόν» στα μπλόκα ενόψει κλιμάκωσης

1 / 3