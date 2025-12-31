Πολωνία: Ουρές χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο λόγω ισχυρής χιονόπτωσης

Τεράστιες ουρές αυτοκινήτων μήκους έως και 20 χιλιομέτρων προκάλεσε πυκνή χιονόπτωση σε αυτοκινητόδρομο στην Πολωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ της πρωτεύουσας Βαρσοβίας και της πόλης Γκντασκ, στη Βαλτική, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 31/12 η αστυνομία.

Αν και εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τα οχήματα έχουν ξεκινήσει να κινούνται πάλι, σύμφωνα με την αστυνομία.

We are staying between Ostróda and Olsztynek from 19:00 (now 22:30), before the exit to Rychnowo. Absolutely disaster! pic.twitter.com/unvdvodDeE — Daniel Pawlas (@pawlasdaniel) December 30, 2025

«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7… άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν.

«Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας».

Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι σημειώθηκαν επίσης κάποια προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, αλλά η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.

