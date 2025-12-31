search
ΚΟΣΜΟΣ

31.12.2025 14:36

Πολωνία: Ουρές χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο λόγω ισχυρής χιονόπτωσης

31.12.2025 14:36
hionia polonia

Τεράστιες ουρές αυτοκινήτων μήκους έως και 20 χιλιομέτρων προκάλεσε πυκνή χιονόπτωση σε αυτοκινητόδρομο στην Πολωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ της πρωτεύουσας Βαρσοβίας και της πόλης Γκντασκ, στη Βαλτική, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 31/12 η αστυνομία.

Αν και εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τα οχήματα έχουν ξεκινήσει να κινούνται πάλι, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7… άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν.

«Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας».

Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι σημειώθηκαν επίσης κάποια προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, αλλά η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.

Ολλανδία: Τέλος τα πυροτεχνήματα για την προστασία των ζώων

«Δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα»: Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Ερντογάν με απειλές

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Ξεκινά έρευνα 5,2 εκατομμυρίων σελίδων της υπόθεσης Επσταϊν – Θα συνδράμουν 400 δικηγόροι

