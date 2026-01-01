Με πολλά φώτα, λάμψη και μουσική υποδέχθηκε η Αθήνα το 2026 (Photos/Videos)

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού της Αθήνας για την υποδοχή του νέου έτους, παρά το τσουχτερό κρύο και το χιονόνερο, που έπεφτε από αργά το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Στις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων άνοιξε τη βραδιά και ακολούθησαν επί σκηνής ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη, με τον Νίκο Μουτσινά και την Τόνια Σωτηροπούλου να παρουσιάζουν την εκδήλωση και ένα θεαματικό drone show να «κλέβει» την παράσταση, κάνοντας τη νύχτα… μέρα στον ουρανό της Αθήνας.

Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.

Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.

Το πάρτι με τον Μαραβέγια και τη Μόρφη συνεχίστηκε και μετά τις 12.

Με Κλαυδία, Φουρέιρα και drone show άλλαξε ο χρόνος στα δύο Χριστουγεννιάτικα Χωριά της Περιφέρειας Αττικής

Εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, διοργάνωσε λαο η Περιφέρεια Αττικής σε δύο σημεία του λεκανοπεδίου, στο Πεδίον του Άρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση.

Στο Πεδίον του Άρεως, το κοινό ξεσήκωσαν η Ελένη Φουρέιρα, ο ZAF και ο DJ Bobito, σε μια νύχτα με φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες ανθρώπους να καλωσορίζουν το 2026. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, μία ώρα πριν το… ποδαρικό του 2026, η Κλαυδία διασκέδασε το κοινό, έχοντας μαζί της τους DJ Playmen.

Εντωμεταξύ, εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οικοδεσπότης της λαμπερής γιορτής ήταν ο τραγουδιστής και ηθοποιός Ζερόμ Καλούτα. Το μουσικό πρόγραμμα ανέλαβε η Alexandra Sieti με την επταμελή μπάντα της, ενώ ο Sunshine Pedro ανέλαβε τα decks.