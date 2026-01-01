search
01.01.2026 00:01

Καλή χρονιά από το topontiki.gr

01.01.2026 00:01
SP251231ajjj-2

Το «Ποντίκι» και το topontiki.gr σας εύχονται να σας μπει… με το καλό το 2026 με υγεία, χαρά, χαμόγελα, αγάπη, κ@υλ@, πολλά λεφτά και… πολύ χιούμορ! Το πώς θα βγει το συζητάμε, αλλά μάλλον θα ζοριστούμε.

Να ξαναπροσληφθείτε όσοι απολυθήκατε, να ζεσταθείτε όσοι παγώσατε, να δροσιστείτε όσοι ιδρώσατε και να πάρετε καθαρό αέρα αν σας πειράζει η αιθαλομίχλη.

