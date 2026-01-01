search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 18:15
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 17:23

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Κραν Μοντανά

01.01.2026 17:23
YPEX1906

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε αρκετούς τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει.

«Οι προξενικές αρχές της Ελλάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

Διαβάστε επίσης:

2026: Τρία μέτωπα που θα κρίνουν τις εξελίξεις – Δίκη Τεμπών, νέα κόμματα, οικονομία με αντιφάσεις και στο βάθος εκλογές

Ο Μητσοτάκης έβγαλε είδηση στον πρώτο καφέ της χρονιάς με τον Τασούλα – «Ο γιος μου έκανε πρόταση γάμου στη Σάκκαρη, παντρεύονται το 2027» (video)

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Τα γονίδια του Τραμπ, οι ειδικές κάλτσες συμπίεσης, η ασπιρίνη για «ωραίο αραιό αίμα» και το πάθος για τα McDonald’s

troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή

djokovic_0101_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά (video)

YPEX1906
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Κραν Μοντανά

tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αποσυρθεί από το τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 18:15
trump-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Τα γονίδια του Τραμπ, οι ειδικές κάλτσες συμπίεσης, η ασπιρίνη για «ωραίο αραιό αίμα» και το πάθος για τα McDonald’s

troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή

djokovic_0101_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά (video)

1 / 3