2026: Τρία μέτωπα που θα κρίνουν τις εξελίξεις – Δίκη Τεμπών, νέα κόμματα, οικονομία με αντιφάσεις και στο βάθος εκλογές  

Το μεγάλο ερώτημα για το 2026 είναι εάν πρόκειται για εκλογικό έτος, ή απλά θα προετοιμάσει το δρόμο για τις κάλπες, που «κανονικά» είναι για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Αλλά έτσι όπως «δομούνται» τα δεδομένα στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σκηνικό, το 2026 αναδεικνύεται σε κάθε περίπτωση κομβική χρονιά.

Το 2026 μοιάζει να συγκεντρώνει τρία δυνατά ρεύματα που αλληλοενισχύονται:

1. Τέμπη στη δικαιοσύνη – αρχίζει τον Μάρτιο μέσα σε γενικευμένη καχυποψία και αμφισβήτηση.

2. Νέα κόμματα/αναδιάταξη προσώπων και δυνάμεων στο πολιτικό σκηνικό (η προσοχή στις κινήσεις Τσίπρα–Καρυστιανού–Σαμαρά).

3. Οικονομικό περιβάλλον με αντιφάσεις – κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, σφιχτό δημοσιονομικό περιβάλλον, αλλά και αναμονή νέων πακέτων με παροχές. Σημείο καμπή η ΔΕΘ.

Τα κρίσιμα γεγονότα ή αναμενόμενες/εκτιμώμενες κινήσεις, που θα αποτελέσουν σταθμούς:

1) 23 Μαρτίου 2026: Έναρξη της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη

Τι σημαίνει πρακτικά μέσα στο 2026:

· θα είναι μακρά διαδικασία (μήνες),

· κάθε κατάθεση/τεχνική έκθεση/ένσταση θα «γράφει» πολιτικά,

· θα επηρεάζει άμεσα και την κοινωνική ένταση και το ημερήσιο πολιτικό agenda.

Με τη φόρτιση (κοινωνική, πολιτική, θεσμική) που έχει πλέον η υπόθεση των Τεμπών και ενώ έχει ήδη καταγραφεί το αίτημα για δικαιοσύνη ως εκείνο που έβγαλε στους δρόμους εκατομμύρια Έλληνες, είναι περισσότερο από προφανές ότι το κλίμα των επόμενων μηνών θα καθοριστεί ακριβώς από την εξέλιξης της δίκης. Με δραματικές ίσως επιπτώσεις και στο κοινωνικό περιβάλλον και στο πολιτικό πεδίο.

2) «Κύμα νέων κομμάτων», αλλά και πολιτικές ανακατατάξεις (μετακινήσεις προσώπων, κλπ) ως μετρήσιμο πολιτικό γεγονός

Μέχρι το δήλι του 2025 έχουμε μόνο σενάρια, εκτιμήσεις, πιθανολογήσεις.

Αλλά ό,τι είναι να γίνει θα γίνει εντός του 2026, το οποίο μπορεί ανατρέψει εντελώς την εικόνα του πολιτικού σκηνικού.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά:

· ίδρυση νέων κομμάτων

· μετακινήσεις στελεχών,

· διάλυση ή συγκολλήσεις μικρότερων σχημάτων,

· “κουμπώματα” με κοινωνικές ατζέντες (Τέμπη/ακρίβεια/στέγη).

Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται κυρίως οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού, του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με πρωτοβουλίες τους για ίδρυση νέων κομμάτων.

Προφανώς και ανάλογα με το πώς θα εκδηλωθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, το τι απήχηση θα έχουν και πώς θα επηρεάσουν τα υπάρχοντα κόμμα, θα μπορούμε να μιλάμε για ένα εντελώς νέο πολιτικό σκηνικό μέσα στο 2026.

3) Οικονομία με αντιφάσεις, μεγάλες προκλήσεις και νέα δεδομένα.

Το 2026 κρίνονται οι εκταμιεύσεις/ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και η κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει χειροπιαστή πρόοδο, αλλά και να φανεί πόσο έχει ωφεληθεί η κοινωνία.

Υπάρχει επίσης ο ορίζοντας ενός «κόφτης» στις παροχές λόγω ευρωπαϊκού πλαισίου δαπανών – άρα (αρχίζει να) περιορίζεται το περιθώριο για παροχές «παλιάς κοπής».

Την ίδια ώρα, η υπεραπόδοση των φόρων και η διατήρηση της ανάπτυξης σε κάπως αξιόλογα επίπεδα διατηρεί την αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν πακέτο με διάφορες μορφές παροχών, είτε την άνοιξη του 2026, είτε στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου – ή και στα δύο χρονικά σημεία.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΘ θα είναι «κομβικό ορόσημο», καθώς θα λειτουργεί ως:

· σημείο μεγάλων εξαγγελιών,

· τεστ «παροχών»,

· και (αν δεν έχουν γίνει στο μεταξύ εκλογές) ως προεκλογικό launchpad.

Όπως και να το δει κανείς, το 2026 θα χαρακτηριστεί είτε από τη διενέργεια εκλογών, ότε ως έτος κατά το οποίο θα κυριαρχήσει από την πρώτη στιγμή η έντονη σεναριολογία για κάλπες.

Μπορεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να φρενάρει τα σενάρια και να δείχνει προς το 2027, αλλά το πολιτικό σύστημα συμπεριφέρεται ήδη σαν να το έχει στο τραπέζι (μετρήσεις/αναμονή νέων κομμάτων/νευρικότητα). Και αν μπει δυνατά το σενάριο αυτό, το πιθανότερο «παράθυρο» που συζητιέται είναι μετά το καλοκαίρι/γύρω από ΔΕΘ (πολιτικά βολικό timing), αν και δεν είναι το μόνο.

