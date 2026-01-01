Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται»

Μήνυμα με ευχές για τη νέα χρονιά στέλνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου -μεταξύ άλλων- τονίζει ότι θα σταθεί στο πλευρό όσων αγωνίζονται.

Αναλυτικά η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε για το 2026:

«Για τη νέα χρονιά, οι ευχές μου ξεκινούν από τα παιδιά! Εύχομαι επιτέλους το 2026 να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο όπου κάθε παιδί θα μπορεί να έχει Υγεία, Παιδεία, Ευημερία, Αγάπη, Ειρήνη. Έναν κόσμο όπου κάθε παιδί θα μπορεί να ονειρεύεται.

Εύχομαι το 2026 να δώσει δύναμη και ελπίδα στους νέους και τις νέες μας. Στη νέα γενιά σε όλο τον κόσμο, που πάντα είναι στην πρωτοπορία.

Το 2026 εύχομαι, ελπίζω, οι αγρότες μας να δικαιωθούν στους αγώνες τους. Και θα είμαι δίπλα τους!

Εύχομαι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που βρίσκονται στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα να μπορέσουν επιτέλους να το κάνουν. Και θα τους στηρίξω!

Εύχομαι το 2026 κάθε άνθρωπος που έχει αδικηθεί να μπορέσει να βρει το δίκιο του. Και θα είμαι στο πλευρό του!

Εύχομαι το 2026 να μας φέρει αυτά που αξίζουμε και πάνω απ’ όλα Δικαιοσύνη στην πατρίδα μας. Δικαιοσύνη! Αυτό που τόσο λείπει! Αυτό που τόσο λαχταρούμε! Αυτό που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος, η κοινωνία, κάθε άνθρωπος!

Το 2026 δεν έχει μόνο ευχές, έχει και υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Γιατί ό,τι λέμε το κάνουμε! Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται, κάθε ανθρώπου που δίνει τη μάχη. Ο αγώνας, η μάχη, είναι ύπαρξη και είναι η προϋπόθεση της επιτυχίας. Της νίκης!

Το 2026 ας είναι μια νικητήρια χρονιά για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας, για τις γενιές, για όλον τον κόσμο! Το 2026 ας είναι η χρονιά μας!».

