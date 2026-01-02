Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις για την είσοδο της AVE στην Bazaar

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου της εταιρείας Bazaar, καθώς η Retail & More, θυγατρική του ομίλου AVE, δεν κατέληξε τελικά σε συμφωνία για την εξαγορά του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Bazaar.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο όμιλος AVE με λιτή ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως αναφέρεται, «οι διαπραγματεύσεις μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE A.E. για την απόκτηση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας BAZAAR A.E. δεν κατέληξαν σε συμφωνία».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 η Retail & More είχε υπογράψει μη δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την απόκτηση του 40% της Bazaar, η οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική και λιανική πώληση τροφίμων και ποτών. Παρά τις συζητήσεις που ακολούθησαν, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, οδηγώντας τελικά στη διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Η Retail & More αποτελεί το βασικό «όχημα» του ομίλου AVE στον κλάδο της οργανωμένης λιανικής τροφίμων, έχοντας αναλάβει τη διαχείριση του εμπορικού σήματος Carrefour στην Ελλάδα, αλλά και τα δικαιώματα χρήσης του brand σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, ο όμιλος έχει επεκταθεί και στο χονδρικό εμπόριο προϊόντων σούπερ μάρκετ μέσω της θυγατρικής του FBD.

Κατά τη διάρκεια του 2024, στο δίκτυο της Carrefour ενσωματώθηκαν 11 καταστήματα Economy, τα οποία είχαν εξαγοραστεί στα τέλη του 2023, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στη λιανική τροφίμων.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, ο όμιλος AVE κατέγραψε το 2024 πωλήσεις ύψους 28 εκατ. ευρώ, έναντι 19,37 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 48,58%. Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται τόσο στην άνοδο των πωλήσεων στον τομέα του Home Entertainment όσο και στην ενσωμάτωση των νέων καταστημάτων της Retail & More εντός της χρήσης.

Όσον αφορά την Bazaar, το 2024 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 248,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2023. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 61,9 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διατηρείται στο 24%.

Παρά την άνοδο των χρηματοοικονομικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του 2023, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 5,79 εκατ. ευρώ.

Η μη ολοκλήρωση της συμφωνίας αφήνει ανοιχτό το τοπίο για τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών σε μια αγορά που παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική και σε φάση ανακατατάξεων.

Διαβάστε επίσης:

Ολοκληρώνεται η πλήρης εξαγορά της D.D. SYNERGY από τον όμιλο Qualco με 3,5 εκατ. ευρώ

Η Εγνατία Οδός περνά στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για 35 χρόνια με τίμημα 1,275 δισ

CrediaBank και Euronet στήνουν νέο «χάρτη» πληρωμών με κάρτες ΑΤΜ και ψηφιακά πορτοφόλια