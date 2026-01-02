Ο καφές στο Da Capo, η πρόταση του Νικήτα για συναίνεση με το ΠΑΣΟΚ στις ανεξάρτητες αρχές και η άρνηση Ανδρουλάκη

«Μετά την προ εβδομάδων πρωτοφανή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω διαρροών σε κυριακάτικη εφημερίδα συνδέοντας την επιλογή στις ανεξάρτητες αρχές με την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας», απαντά το ΠΑΣΟΚ στην τοποθέτηση Κακλαμάνη για τις χηρεύουσες θέσεις στις ανεξάρτητες αρχές.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης είχε συζήτηση την Πρωτοχρονιά με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον πρώτο καφέ του έτους για το θέμα. Στη συνάντηση που είχε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Da Capo την Πρωτοχρονιά, ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι πρέπει η τελική ψηφοφορία για αυτές να διεξάγεται με απλή πλειοψηφία, υπογραμμίζοντας ότι αυτό απαιτεί αναθεώρηση του Συντάγματος. Λίγο αργότερα μίλησε για την ανάγκη συναινέσεων και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ που έχει ανοίξει το ζήτημα δεν μπορεί να αρνείται την αναγκαία συναίνεση.

Στην κατεύθυνση αυτή υπέρ της συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές κινείται εδώ και καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ζυμώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την παραπάνω αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, που εκτιμούν ότι πίσω από τις συζητήσεις αυτές δεν βρίσκεται η πρόθεση για ένα καθαρό πλαίσιο στις ανεξάρτητες αρχές αλλά μικροπολιτικά παιχνίδια που θέλουν να δείξουν ότι το ΠΑΣΟΚ συμπλέει με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. «Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση του για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος συνέβαλε ώστε η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών να γίνει πιο αξιοκρατική και διαφανής. Τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού. Δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών», αναφέρει η ανακοίνωση-απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Νικήτα Κακλαμάνη για να γίνει σαφής η άρνηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρόταση του.

Με την αναφορά σε πολιτικά παζάρια επιθυμούν να δείξουν ότι στην ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ υπάρχει η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης να παρουσιαστεί ως πιθανός και πρόθυμος εταίρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο κόβουν κάθε σχετικό περιθώριο συζήτησης και επιμένουν να γίνει η Διάσκεψη των Προέδρων ώστε μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα να καταθέσουν τις προτάσεις τους, χωρίς καμία ειδική συνεννόηση με την πλειοψηφία. Οποιαδήποτε προσέγγιση μπορεί να δείξει συναίνεση μεταξύ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αποτελεί για την Χαριλάου Τρικούπη κόκκινο πανί και πολιτική

τρικλοποδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο πλαίσιο από το ΠΑΣΟΚ υπήρξε άρνηση σε ενδεχόμενη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το τελευταίο που θα ήθελαν στο επιτελείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να δοθεί η παραμικρή αφορμή για σενάρια περί συγκυβέρνησης ή ανοιχτών διαύλων με την ΝΔ. Στο συνέδριο του κόμματος είναι βέβαιο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τονίσει ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική συγκυβέρνησης με την ΝΔ, βάζοντας ως στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ ο κορμός ενός αντικυβερνητικού μετώπου.

Διαβάστε επίσης:

Παρέμβαση Κοτζιά για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς – Τα 5 βήματα

ΠΑΣΟΚ για Κακλαμάνη: Επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

Παύλος Μαρινάκης: Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αιώνιους φοιτητές