search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 18:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 15:33

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο τρεις εγκληματικές οργανώσεις σε Κρήτη, Κοζάνη και Τρίκαλα

02.01.2026 15:33
probata new

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας για 3 εγκληματικες οργνώσεις, τα μέλη της οποίας φερονται να είχαν εισπράξει μεγάλα χρηματικά ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την μορφή επιδοτήσεων, καταθέτοντας πλαστά δικαιολογητικά.

Η πρώτη περίπτωση αφορά σε μία 10μελή οικογένεια, από το Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εισπράξει 400.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσιάζοντας εικονικές μισθώσεις αγροτεμαχίων και πλαστές κληρονομιές. Για την υπόθεση ελέγχεται και ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η δεύτερη περίπτωση, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, αφορά σε μία 4μελή οικογένεια από τα Τρίκαλα, τα μέλη της οποίας φέρεται να εισέπραξαν σχεδόν ενα εκατομμύριο ευρώ, υπό μορφή επιδοτήσεων, δηλώνοντας ότι είχαν στην κατοχή τους πλαστό αριθμό ζώων.

Η τρίτη υπόθεση αφορά μία 73χρονη από την Κοζάνη, η οποία φέρεται να έχει εισπράξει 1,5 εκατομμυριο ευρώ ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΑΦΜ της είχε μπλοκαριστεί για την υπόθεση σε προγενέστερο χρόνο, ελέγχθηκε από τους εσωτερικούς μηχανισμούς του Οργανισμού,  και τελικά εισέπραξε τα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες ο εισαγγελέας που εποπτεύει την αστυνομία, Δημήτρης Γκύζης, αναμένεται να υπογράψει διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων δύο αγροτοσυνδικαλιστών που συμμετέχουν στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 700 τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Χρήστος Σαραντόπουλος: Πέθανε ο επί 29 έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Κραν Μοντανά: Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες υπέβαλε η Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προελαύνει στην Ουκρανία – Τη μεγαλύτερη έκταση από το 2022 κατέλαβε το 2025

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

clooney_0201_1920-1080_new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στις επιθέσεις του Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία, θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο»

xrwma-nosokomio-ksanthi
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Εννιάχρονος ακρωτηριάστηκε από κροτίδα – Αγωνία και για την όρασή του

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο υπό κατασκευή πολυκατοικίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 18:25
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προελαύνει στην Ουκρανία – Τη μεγαλύτερη έκταση από το 2022 κατέλαβε το 2025

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

clooney_0201_1920-1080_new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στις επιθέσεις του Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία, θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο»

1 / 3