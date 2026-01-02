ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο τρεις εγκληματικές οργανώσεις σε Κρήτη, Κοζάνη και Τρίκαλα

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας για 3 εγκληματικες οργνώσεις, τα μέλη της οποίας φερονται να είχαν εισπράξει μεγάλα χρηματικά ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την μορφή επιδοτήσεων, καταθέτοντας πλαστά δικαιολογητικά.

Η πρώτη περίπτωση αφορά σε μία 10μελή οικογένεια, από το Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εισπράξει 400.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσιάζοντας εικονικές μισθώσεις αγροτεμαχίων και πλαστές κληρονομιές. Για την υπόθεση ελέγχεται και ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η δεύτερη περίπτωση, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, αφορά σε μία 4μελή οικογένεια από τα Τρίκαλα, τα μέλη της οποίας φέρεται να εισέπραξαν σχεδόν ενα εκατομμύριο ευρώ, υπό μορφή επιδοτήσεων, δηλώνοντας ότι είχαν στην κατοχή τους πλαστό αριθμό ζώων.

Η τρίτη υπόθεση αφορά μία 73χρονη από την Κοζάνη, η οποία φέρεται να έχει εισπράξει 1,5 εκατομμυριο ευρώ ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΑΦΜ της είχε μπλοκαριστεί για την υπόθεση σε προγενέστερο χρόνο, ελέγχθηκε από τους εσωτερικούς μηχανισμούς του Οργανισμού, και τελικά εισέπραξε τα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες ο εισαγγελέας που εποπτεύει την αστυνομία, Δημήτρης Γκύζης, αναμένεται να υπογράψει διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων δύο αγροτοσυνδικαλιστών που συμμετέχουν στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 700 τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Χρήστος Σαραντόπουλος: Πέθανε ο επί 29 έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Κραν Μοντανά: Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες υπέβαλε η Ελλάδα