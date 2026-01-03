Φοροελαφρύνσεις για τα ακίνητα το 2026: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι μένουν εκτός και τι δεν λέγεται

Αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων φέρνει το 2026, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει ανάσα σε ιδιοκτήτες και ταυτόχρονα να τονώσει την αγορά κατοικίας. Το πακέτο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια, «κούρεμα» στον ΕΝΦΙΑ, συνέχιση του παγώματος του ΦΠΑ στα νεόδμητα και φορολογικά κίνητρα για ανακαινίσεις και άνοιγμα κλειστών κατοικιών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται όσοι διαθέτουν ακίνητα που παραμένουν εκτός αγοράς. Ιδιοκτήτες που μέχρι το τέλος του 2026 ενοικιάσουν κατοικίες κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή μετατρέψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο για τα συγκεκριμένα εισοδήματα για τρία χρόνια. Το μέτρο αφορά σπίτια έως 120 τ.μ., με αυξημένο όριο για οικογένειες με περισσότερα παιδιά και προϋπόθεση τη σταθερή τριετή μίσθωση. Στόχος είναι να επιστρέψουν ακίνητα στην αγορά της κύριας κατοικίας, αν και μένει να φανεί πόσοι ιδιοκτήτες θα πειστούν να εγκαταλείψουν τα πιο προσοδοφόρα μοντέλα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σημαντικό όφελος προβλέπεται και για ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι αναμένεται να δουν αυτόματη μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026, εφόσον το σπίτι τους βρίσκεται σε οικισμό κάτω των 1.500 κατοίκων, εκτός Αττικής (με εξαίρεση τα νησιά), και η συνολική αξία της περιουσίας δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Πρόκειται για μέτρο με κοινωνικό αποτύπωμα, αν και δεν αγγίζει τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου το πρόβλημα στέγης είναι εντονότερο.

Κερδισμένοι εμφανίζονται και αγοραστές νεόδμητων ακινήτων. Η αναστολή του ΦΠΑ 24% παρατείνεται έως το τέλος του 2026, με αποτέλεσμα οι συναλλαγές να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Το όφελος είναι εντυπωσιακό: σε ακίνητο 200.000 ευρώ φτάνει τις 42.000 ευρώ, ενώ σε αξία 300.000 ευρώ αγγίζει τις 63.000 ευρώ. Παράλληλα, παραμένει «παγωμένος» και ο φόρος υπεραξίας 15%, γεγονός που συγκρατεί τις τελικές τιμές, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η ελάφρυνση θα περάσει πάντα στον αγοραστή.

Ένα ακόμη κομμάτι του πακέτου αφορά όσους επενδύσουν σε ανακαινίσεις. Δαπάνες για ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση το 2026 θα οδηγούν σε μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας, με ανώτατο όφελος 3.200 ευρώ τον χρόνο. Προϋπόθεση είναι οι πληρωμές να γίνουν ηλεκτρονικά και τα παραστατικά να δηλωθούν στην ΑΑΔΕ. Το μέτρο λειτουργεί ως κίνητρο τόσο για τη φορολογική συμμόρφωση όσο και για την αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος.

Σημαντική αλλαγή έρχεται και στη φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια. Ο συντελεστής για το τμήμα εισοδήματος από 12.000 έως 24.000 ευρώ μειώνεται από 35% στο 25%, για τα εισοδήματα που θα εισπραχθούν το 2026 και θα φορολογηθούν το 2027. Η ελάφρυνση μπορεί να ξεπεράσει τα 1.300 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων. Η φορολογική κλίμακα παραμένει στο 15% έως τις 12.000 ευρώ, ανεβαίνει στο 25% έως τις 24.000 ευρώ, στο 35% έως τις 35.000 ευρώ και στο 45% για το υπερβάλλον ποσό.

Παρά το εύρος των παρεμβάσεων, η εικόνα δεν είναι ενιαία για όλους. Τα μεγαλύτερα οφέλη κατευθύνονται σε όσους ήδη διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ανακαινίσεις και αγορές. Το αν οι φοροελαφρύνσεις αυτές θα μεταφραστούν σε περισσότερα διαθέσιμα σπίτια και χαμηλότερα ενοίκια ή απλώς σε φορολογική ανάσα για τους ιδιοκτήτες, παραμένει ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στην πράξη – και όχι στα φορολογικά έντυπα.

