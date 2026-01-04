Νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας: 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα και ενιαία διοίκηση κρίσεων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προχωρά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη σύσταση 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Συμβάντων, όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενεργή Μάχη». Στόχος είναι η ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ο ενιαίος συντονισμός και η αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, σε κάθε Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση θα λειτουργεί Επιχειρησιακό Κέντρο Συμβάντων, πλήρως διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).
Η νέα αυτή δομή αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, από το τοπικό έως το εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας άμεση ροή πληροφοριών και συντονισμένες αποφάσεις, ιδίως κατά την αντιπυρική περίοδο.
Βασικός άξονας της μεταρρύθμισης είναι η θεσμική εισαγωγή του Συστήματος Διοίκησης Συμβάντων (Incident Command System – ICS), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου μοντέλου που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς.
Το ICS προβλέπει σαφή κατανομή ρόλων, κοινή επιχειρησιακή «γλώσσα» και ενιαία δομή διοίκησης για όλα τα εμπλεκόμενα σώματα, ανεξαρτήτως του είδους ή της κλίμακας της κρίσης.
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα θα λειτουργούν ως τοπικά «war rooms», εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, ψηφιακούς και δορυφορικούς χάρτες και τεχνικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.
Σε αυτά θα βρίσκονται μόνιμοι σύνδεσμοι των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετέχουν στον Εθνικό Μηχανισμό.
Κεντρική αρχή της λειτουργίας τους θα είναι το δόγμα «μία επιχείρηση – μία διοίκηση», ώστε να αποφεύγονται αντικρουόμενες εντολές και καθυστερήσεις.
Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη θεσμοθέτηση κοινών κανόνων εμπλοκής και διοίκησης για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και τη συμμετοχή όλων των επιχειρησιακών φορέων – ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα και ΕΚΑΒ – σε ενιαίο κόμβο συντονισμού κατά τη διάρκεια μεγάλων συμβάντων.
