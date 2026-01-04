Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις προκαλεί εκνευρισμό στη ΝΔ – Ο ρόλος Καιρίδη και η στάση Δένδια

Με το… φόβο ενδοκυβερνητικής σύρραξης ξεκινάει το νομοθετικό έργο της η Βουλή την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Βλέπετε, ολοκληρώνεται στην αρμόδια επιτροπή η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για την νέα οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων – την Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο επιφέρει ριζικές αλλαγές σε μισθολόγιο, βαθμολόγιο, δομές και εξέλιξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ενώσεις στρατιωτικών.

Έχει λοιπόν ενδιαφέρον αφενός πώς θα κινηθεί και θα απαντήσει ο Νίκος Δένδιας στις επικρίσεις, καθώς τα πυρά προέρχονται κυρίως από την εκλογική πελατεία της ΝΔ.

Και βεβαίως ο εκνευρισμός εκδηλώθηκε και με το «θερμό» επεισόδιο στην επιτροπή ανάμεσα στον πρόεδρό της, τον Δημήτρη Καιρίδη – που επέκρινε την απουσία του υπουργού από τη συζήτηση – και τον παριστάμενο υφυπουργό Θανάση Δαβάκη.

