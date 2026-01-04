search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

04.01.2026 19:35

Συναγερμός για το αγροτικό στην κυβέρνηση: Έκτακτη σύσκεψη αυτή την ώρα στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό

04.01.2026 19:35
MITSOTAKIS_YPOYRGIKO_231225

Οι αποφάσεις των αγροτών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με ακόμα πιο έντονο τρόπο μάλιστα, θορύβησε την κυβέρνηση. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι υπήρξε απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό κεντρικών οδικών αρτηριών από την Πέμπτη (8/1) και Παρασκευή (9/1), με τους παραγωγούς να δηλώνουν πως δίνουν «το περιθώριο» στην κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους και να επιμένουν ότι 14 αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.

