Συναγερμός για το αγροτικό στην κυβέρνηση: Έκτακτη σύσκεψη αυτή την ώρα στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό

Οι αποφάσεις των αγροτών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με ακόμα πιο έντονο τρόπο μάλιστα, θορύβησε την κυβέρνηση. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι υπήρξε απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό κεντρικών οδικών αρτηριών από την Πέμπτη (8/1) και Παρασκευή (9/1), με τους παραγωγούς να δηλώνουν πως δίνουν «το περιθώριο» στην κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους και να επιμένουν ότι 14 αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.