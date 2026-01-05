EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η 6η «Διαβολοβδομάδα» σηματοδοτεί την έναρξη του β’ γύρου EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ και ετοιμάζεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στο παρκέ του Novasports!
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στην έδρα του τις ιταλικές Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) και Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15), ενώ ο Ολυμπιακός αρχικά ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε (6/1, 19:45) και στη συνέχεια περιμένει στο γήπεδό του την γερμανική Μπάγερν (9/1, 21:15).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Το EuroCup συνεχίζεταιμε την 13η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Μανρέσα-Άρης Betsson (6/1, 20:00) και Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπουντούτσνοστ (7/1, 19:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Τρίτη 6 Ιανουαρίου
18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:45 EuroLeague – 20ή αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
20:00 EuroCup – 13η αγωνιστική: Μανρέσα-Άρης Betsson Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
20:30 EuroLeague: Μονακό-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports3 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Βαλένθια Novasportsextra1 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ντουμπάι Novasportsextra2 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ζάλγκιρις Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
18:00 EuroCup: Άνκαρα-Τρέντο Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις-Μπουργκ Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
19:30 EuroCup: Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπουντούτσνοστ Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Θάνου Σολούκου
19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Παρί Novasports5 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Μπασκόνια Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου
18:00 EuroLeague – 21η αγωνιστική: Ντουμπάι-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
20:00 Playmakers – Α΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη
21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μονακό Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
23:15 Playmakers – B΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου
20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις -Ερυθρός Αστέρας Νovasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Μπάγερν Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Παρτίζαν Νovasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.