search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 13:38
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 12:18

EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

05.01.2026 12:18
euroleague_nova_adv
  • H EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με την 20η αγωνιστική (Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο) και την 21η αγωνιστική (Παναθηναϊκός AKTOR-Βίρτους Μπολόνια & Ολυμπιακός-Μπάγερν)
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους
  • Το EuroCup είναι σε εξέλιξη με την 13η αγωνιστική και Μανρέσα-Άρης Betsson & Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπουντούτσνοστ

Η 6η «Διαβολοβδομάδα» σηματοδοτεί την έναρξη του β’ γύρου EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ και ετοιμάζεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στο παρκέ του Novasports!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στην έδρα του τις ιταλικές Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) και Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15), ενώ ο Ολυμπιακός αρχικά ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε (6/1, 19:45) και στη συνέχεια περιμένει στο γήπεδό του την γερμανική Μπάγερν (9/1, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Το EuroCup συνεχίζεταιμε την 13η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Μανρέσα-Άρης Betsson (6/1, 20:00) και  Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπουντούτσνοστ (7/1, 19:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:45 EuroLeague – 20ή αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 EuroCup – 13η αγωνιστική: Μανρέσα-Άρης Betsson Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:30 EuroLeague: Μονακό-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports3 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Βαλένθια Novasportsextra1 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ντουμπάι Novasportsextra2 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ζάλγκιρις Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

18:00 EuroCup: Άνκαρα-Τρέντο Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις-Μπουργκ Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

19:30 EuroCup: Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπουντούτσνοστ Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Θάνου Σολούκου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Παρί Novasports5 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Μπασκόνια Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

18:00 EuroLeague – 21η αγωνιστική: Ντουμπάι-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:00 Playmakers – Α΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μονακό Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:15 PlaymakersB΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις -Ερυθρός Αστέρας Νovasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Μπάγερν Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Παρτίζαν Νovasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AERODROMIO EL BENIZELOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών: Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αποζημιώσουν τους επιβάτες ενώ δεν φταίνε για τις ακυρώσεις πτήσεων – Θα κινηθούν νομικά

skilos-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική κτηνωδία στο Ρέθυμνο – Σκότωσαν 17 κουτάβια

parastasi1-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» στο θέατρο Ιλίσια – Με Γρηγόρη Βαλτινό και Γιάννη Σαρακατσάνη

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις και ο νόμος του ξίφους

theodora_tzakri_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η ωμή αμερικανική παρέμβαση και η νέα εποχή του «δικαίου του ισχυρότερου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 13:38
AERODROMIO EL BENIZELOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών: Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αποζημιώσουν τους επιβάτες ενώ δεν φταίνε για τις ακυρώσεις πτήσεων – Θα κινηθούν νομικά

skilos-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική κτηνωδία στο Ρέθυμνο – Σκότωσαν 17 κουτάβια

parastasi1-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» στο θέατρο Ιλίσια – Με Γρηγόρη Βαλτινό και Γιάννη Σαρακατσάνη

1 / 3