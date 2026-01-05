EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

H EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με την 20 η αγωνιστική (Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο) και την 21 η αγωνιστική (Παναθηναϊκός AKTOR-Βίρτους Μπολόνια & Ολυμπιακός-Μπάγερν)

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Το EuroCup είναι σε εξέλιξη με την 13η αγωνιστική και Μανρέσα-Άρης Betsson & Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπουντούτσνοστ

Η 6η «Διαβολοβδομάδα» σηματοδοτεί την έναρξη του β’ γύρου EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ και ετοιμάζεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στο παρκέ του Novasports!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στην έδρα του τις ιταλικές Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) και Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15), ενώ ο Ολυμπιακός αρχικά ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε (6/1, 19:45) και στη συνέχεια περιμένει στο γήπεδό του την γερμανική Μπάγερν (9/1, 21:15).

Το EuroCup συνεχίζεταιμε την 13η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Μανρέσα-Άρης Betsson (6/1, 20:00) και Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπουντούτσνοστ (7/1, 19:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:45 EuroLeague – 20ή αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 EuroCup – 13η αγωνιστική: Μανρέσα-Άρης Betsson Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:30 EuroLeague: Μονακό-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports3 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Βαλένθια Novasportsextra1 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ντουμπάι Novasportsextra2 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ζάλγκιρις Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

18:00 EuroCup: Άνκαρα-Τρέντο Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις-Μπουργκ Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

19:30 EuroCup: Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπουντούτσνοστ Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Θάνου Σολούκου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Παρί Novasports5 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Μπασκόνια Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

18:00 EuroLeague – 21η αγωνιστική: Ντουμπάι-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:00 Playmakers – Α΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μονακό Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:15 Playmakers – B΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις -Ερυθρός Αστέρας Νovasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Μπάγερν Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Παρτίζαν Νovasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.