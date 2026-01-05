Βενεζουέλα: Επιτροπή Ροδρίγκες για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο – Με νέες επεμβάσεις και απαγωγές προέδρων απειλεί ο Τραμπ (video)

Την ίδρυση επιτροπής, με στόχο την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες οι οποίοι απήχθησαν κατά την γκανγκστερική επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί με αστείες κατηγορίες όπως «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία» προκειμένου να δικαιολογήσει ακόμη μια ιμπεριαλιστική της επέμβαση στον πλανήτη, προφυλακίστηκε προχθές σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον νεοϋορκέζου δικαστή αργότερα εντός της ημέρας.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 12 το μεσημέρι (επτά το απόγευμα, ώρα Ελλάδος) αναμένεται να παρουσιαστεί ο Νικολάς Μαδούρο ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Η επιτροπή «υψηλού επιπέδου» παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα είναι μέλος της.

Θα συμπροεδρεύουν σε αυτήν ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, κι ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Παράλληλα, η Ντέλσι Ροδρίγκες συνηγόρησε υπέρ ισορροπημένης σχέσης με σεβασμό ανάμεσα στη χώρα της και τις ΗΠΑ.

«Θεωρούμε προτεραιότητά μας να προχωρήσουμε προς διεθνή σχέση που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βενεζουέλα», θα είναι βασισμένη στις αρχές της «κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμιξης», ανέφερε η Ροδρίγκες μέσω Telegram, στα αγγλικά και στα ισπανικά. «Προσκαλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Η Ροδρίγκες, που ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας το βράδυ του Σαββάτου, συγκάλεσε χθες βράδυ το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο μετά την απαγωγή του Μαδούρο, του οποίου ήταν ως προχθές αντιπρόεδρος, από τον αμερικανικό στρατό.

Σε πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση VTV, εικονίζεται η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μεγάλο οβάλ τραπέζι στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες πλαισιωμένη από τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και άλλους αξιωματούχους που υπηρετούσαν ήδη επί Μαδούρο.

Συνεχίζει να απειλεί ο «σερίφης» Τραμπ

Την ίδια ώρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ανοιχτά με στρατιωτική επιχείρηση κατά της κυβέρνησης της Κολομβίας, δηλώνοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο «ακούγεται καλό» για τον ίδιο.

Σε ιδιαίτερα προκλητικό τόνο, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Κολομβιανού προέδρου Γουστάβο Πέτρο, τον οποίο χαρακτήρισε «άρρωστο τύπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι «δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη».

Αν και δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν άμεση στρατιωτική δράση, οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για πολλοστή φορά και τη θέση του κατά την οποία η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους — ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Από την πλευρά του, ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέρριψε χθες (4/1) τις απειλές και τις κατηγορίες του Τραμπ πως διακινεί ναρκωτικά, χωρίς την παραμικρή απόδειξη.

«Το όνομά μου (…) δεν εμφανίζεται στους δικαστικούς φακέλους για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σταματήστε να με συκοφαντείτε, κ. Τραμπ», αξίωσε ο Πέτρο μέσω X.

Παράλληλα, ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο επικρίνει έντονα την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ: κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως διέπραξαν απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του ομολόγου του της Βενεζουέλας Μαδούρο.

