ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:18
ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 08:37

Σοκ στο Τενεσί: Σκότωσε τους γιους και τη γιαγιά της πριν αυτοκτονήσει (photos/video)

Δύο παιδιά ηλικίας 4 και 13 χρόνων καθώς και μία γυναίκα 88 χρόνων, έπεσαν νεκροί στο Τενεσί από τα πυρά της Χέδερ Τόμπσον. Η 32χρονη, μητέρα των αγοριών και εγγονή της ηλικιωμένης, προχώρησε στη στυγερή δολοφονία τους, πριν πάρει το όπλο και βάλει τέλος στη ζωή της.

Ολόκληρο το Τενεσί των ΗΠΑ δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την φρικαλεότητα του εγκλήματος που διαπράχθηκε από τη 32χρονη μέσα στο σπίτι τους. Όπως αναφέρει η nypost, η τριπλή δολοφονία έγινε την περασμένη Παρασκευή (02.01.2026) με τους αστυνομικούς να βρίσκουν τα πτώματα και των τεσσάρων κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Όπως διαπιστώθηκε νεκροί ήταν ο 4χρονος Άριους Τόμσον, ο 13χρονος Αϊζάια Τζόνσον, η 88χρονη Έβελιν Τζόνσον και η 32χρονη Χέδερ Τόμσον.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η Χέδερ -η οποία ήταν σε διάσταση με τον πατέρα των παιδιών- σκότωσε τα τρία θύματα πριν αυτοκτονήσει, ανέφεραν οι αρχές.

Ο σερίφης Κρις Ντέιβις δήλωσε ότι οι ερευνητές δεν βρήκαν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού και πιστεύουν πως στη δολοφονία δεν εμπλέκεται κανένα άλλο άτομο.

Πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και δεν ήταν γνωστό αν η 32χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Όσον αφορά το κίνητρο παραμένει άγνωστο και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πατέρας των παιδιών, Τζερεμάια Τόμπσον, έκανε ανάρτηση στα social media εκφράζοντας την θλίψη του και λέγοντας πως η δολοφονία των παιδιών του τον συνέτριψε.

Ο Τζερεμάια Τόμπσον ξεκίνησε επίσης καμπάνια στο GoFundMe για να βοηθήσει να επιστρέψουν οι σοροί των παιδιών του «πίσω στο Νέο Μεξικό από το Τενεσί».

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, η καμπάνια είχε συγκεντρώσει σχεδόν 11.000 δολάρια -πάνω από τα δύο τρίτα του στόχου των 16.000 δολαρίων.

