Δήμος Σουλίου: Κάτι καλό γίνεται

γράφει ο δήμαρχος Σουλίου, Αθανάσιος Ντάνης

Με την ευκαιρία των εορτών, να ευχηθώ αρχικά σε όλο τον κόσμο το νέο έτος να είναι ευτυχισμένο, καλότυχο και δημιουργικό, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Ειδικά στους δημότες του Δήμου Σουλίου, εκτός των ολόψυχων ευχών μου, θέλω να υπενθυμίσω όλα εκείνα για τα οποία έχω δεσμευτεί προεκλογικά και με πάθος και αφοσίωση μετά από δύο χρόνια στο τιμόνι του Δήμου, συνεχίζω να πρεσβεύω μαζί με την υπόλοιπη Δημοτική Αρχή και τους συνεργάτες μου: Βρισκόμαστε καθημερινά στην υπηρεσία του πολίτη, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας και στόχος μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων. Προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία ενός Δήμου σύγχρονου, φιλικού, ίσων ευκαιριών, βιώσιμου, που λειτουργεί με διαφάνεια και υπευθυνότητα, σέβεται το συνάνθρωπο και ειδικά όσους ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Σε αυτό τον αγώνα φυσικά, δε λείπουν τα προβλήματα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές. Καλούμαστε να καλύψουμε καθημερινά τις ανάγκες 32 κοινοτήτων, με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, σε ένα έντονο μορφολογικό ανάγλυφο, με πολλά υφιστάμενα προβλήματα. Γηρασμένες υποδομές (δίκτυα ύδρευσης και οδικά, κτιριακά κλπ.), έλλειψη ηλεκτροφωτισμού, ανάγκες αντιπλημμυρικών έργων και γενικά έργων πολιτικής προστασίας, παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, έργα προσβασιμότητας σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, είναι μόνο μερικά από τα θέματα που μας προβληματίζουν.

Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Δήμων (καθαριότητα επαρχιακού οδικού δικτύου, ενσωμάτωση νομικών προσώπων στους Δήμους κλπ.), έχει δυσχεράνει περαιτέρω την κατάσταση, με αποτέλεσμα να ανταποκρινόμαστε με δυσκολία στην παροχή των υπηρεσιών που οφείλουμε στους δημότες μας. Με το προσωπικό που διαθέτουμε, είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθούν επαρκώς όλες οι ανάγκες, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης της καθημερινότητας, πόσο μάλλον σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης. Είμαστε εξαιρετικά υποστελεχωμένοι και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει άμεσα.

Η διάθεση μόνιμου προσωπικού για τους μικρούς Δήμους, όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων εκπαίδευσης, είναι ζωτικής σημασίας, οι διαδικασίες προσλήψεων πρέπει να απλοποιηθούν και να επισπευσθούν, ενώ σημαντικό είναι επίσης να δοθούν κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε ακριτικούς δήμους (π.χ. επίδομα παραμεθορίου, στέγασης κλπ.), ώστε η στελέχωση να είναι πραγματικά μόνιμη.

Πέραν της στελέχωσης όμως, μεγάλο θέμα είναι και οι πενιχρές, συγκρινόμενες πάντοτε με τις ανάγκες μας, κρατικές επιχορηγήσεις. Η τακτική χρηματοδότηση είναι επαρκής για την κάλυψη παγίων αναγκών μόνο και αυτό με πολύ αυστηρή διαχείριση. Προκειμένου να λύσουμε χρόνια, αλλά και έκτακτα προβλήματα, έχουμε ανάγκη από επιπλέον χρηματοδότηση. Και τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι περιορισμένα, ενώ δεν ανταποκρίνονται πάντα στα πραγματικά προβλήματά μας, ή στον τρόπο που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Για εμάς είναι σαφές ότι το αναπτυξιακό πλάνο ενός επαρχιακού Δήμου θα πρέπει να καθορίζεται τοπικά και όχι κεντρικά. Και αυτό γιατί η κάθε Δημοτική Αρχή γνωρίζει και μπορεί να ιεραρχήσει καλύτερα τις ανάγκες του τόπου που ζει, ανάγκες που η κεντρική διοίκηση οφείλει να αφουγκραστεί και να υποστηρίξει.

Μετά από δύο χρόνια διαχείρισης, συνεχίζουμε ακούραστα την προσπάθεια να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομής. Και είμαστε περήφανοι που έχουμε καταφέρει αρκετά: Έργα αποκατάστασης και θωράκισης έναντι φυσικών καταστροφών, αστική και αγροτική οδοποιία, ενισχύσεις-αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, αστικές αναπλάσεις, έχουν ήδη κατοχυρωθεί οικονομικά, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα.

Ο αγώνας να κρατηθεί ο Δήμος μας ζωντανός, είναι διαρκής, αλλά τελικά αυτό στο οποίο κυρίως προσβλέπουμε, είναι ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας. Σε αυτό το πλαίσιο και η χορήγηση επιδόματος 1.000€ από πόρους του Δήμου, για κάθε παιδί μονίμων κατοίκων και δημοτών μας που θα γεννηθεί από 01/01/2026. Και είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που μέσω των διεκδικήσεων και των πρωτοβουλιών μας, βγαίνουμε σταδιακά από την αφάνεια, που δεν είμαστε πια ένας ακόμη επαρχιακός Δήμος της χώρας. Είμαστε ο Δήμος Σουλίου, στον οποίο, έστω και δύσκολα… ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΓΙΝΕΤΑΙ!!!