Αιμίλιος Χειλάκης: «Με βρίζουν, με λένε “παλιοκομμούνι” και τους λέω ευχαριστώ, κομμουνιστής είμαι» (Video)

Ποδαρικό για το 2026 στο late-night show του Action24 έκανε ο Αιμίλιος Χειλάκης, δίνοντας μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα, τα μεσάνυχτα της Τρίτης (6/1).

Ο ηθοποιός μίλησε για την τέχνη, την πολιτική και την κοινωνία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζε τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς λαμβάνει.

«Tο να κάνεις cancel στον Χειλάκη, γιατί έκανε audiobook του Τσπίρα ή γιατί θεωρεί τον εαυτό του αριστερό και όχι σταλινικό κομμουνιστή, γιατί εμένα μου το έχει κάνει το ΚΚΕ, λες OK ευχαριστώ, να είστε καλά. Η ακύρωση μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή. Με έχουν κάνει cancel. Εγώ δεν απάντησα σε τίποτα, δεν απαντώ γενικά σε σχόλια και τα αφήνω, γιατί σε 72 ώρες περνάνε στον επόμενο. Αν ασχοληθείς, δίνεις τροφή σε κάποιον που περνάει την ώρα του απλά κοντράροντας εσένα. Κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι ίσως η παράσταση που κάναμε το καλοκαίρι του ’21 κινδυνεύσει. Δεν κινδύνευσε, γιατί το καλλιτεχνικό έργο δεν τα φοβάται αυτά. Οι καριέρες φοβούνται τέτοια κι εγώ δεν ασχολούμαι με την καριέρα. Εγώ ασχολούμαι με το ότι έχω την ευθύνη ανθρώπων που κάνουμε μια δουλειά μαζί. Δεν έχω μια προσωποκεντρική καριέρα» είπε αρχικά.

«Προσπαθώ να ενεργοποιήσω τις προσωπικές μου δυνάμεις μέσα από τα διαβάσματά μου, μέσα από τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, μέσα από τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το κοινωνικό σύνολο. Το όταν καταλαβαίνω κάποιος που μου κάνει cancel ή κάποιος ο οποίος συμφωνεί μαζί μου. Καταλαβαίνω τον άνθρωπο που του αρέσει ή δεν του αρέσει μια παράστασή μου. Καταλαβαίνω τον άνθρωπο ο οποίος του αρέσει ή δεν του αρέσει ο δημόσιος λόγος μου. Με βρίζουν, με λένε “παλιοκομμούνι” και λέω: ευχαριστώ, κομμουνιστής είμαι, ναι, δεν μου λέτε κάτι κακό. Δηλαδή ακόμα και σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι με προσβάλλουν, “άντε ρε φίλε των ομοφυλοφίλων”. Ευχαριστώ. Δεν μου λέτε κάτι το οποίο με προσβάλλει» πρόσθεσε.

