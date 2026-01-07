«Τα λέμε όλα» με τον Γιάννη Μπέζο. Για το θέατρο που «είναι τέχνη» και την τηλεόραση που- αν και δεν τη θεωρεί τέχνη- την αγαπά πολύ και δεν θα του λείψει αν την αφήσει! Για τον πάντα επίκαιρο (σήμερα περισσότερο από ποτέ) «Αμερικανικό Βούβαλο» που πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από 50 χρόνια, τη «γοητεία» της δύναμης, το εύκολο κέρδος, το δύσκολο παιχνίδι της δημοκρατίας, το ατομικό συμφέρον και τα πολλά νοήματα που αυτό δίνει στη λέξη «ελευθερία».

Σχολιάζει την πολιτική κατάσταση, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, ενώ κάνει λόγο για «κρίση του πολιτικού συστήματος» και αδυναμία της τελευταίας να εκφράσει την ελληνική κοινωνία. Θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι το «κυκλοφοριακό» και ότι «τα σκάνδαλα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όσο δεν κατεβαίνουμε από τον θρόνο μας».

Όσο για τον ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτεία στον χώρο του πολιτισμού, απαντά κατηγορηματικά ότι «είναι υπόθεση δική μας, δεν είναι υπόθεση του υπουργείου. Το κράτος δεν μπορεί να δημιουργήσει πολιτισμό».

Ο Αλέξανδρος Πηγαδάς συνάντησε τον δημοφιλή ηθοποιό και σκηνοθέτη στο Θέατρο «Άνεσις» όπου φέτος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στις «Βλαβερές συνέπειες του γάμου», μια σύνθεση από τρία μονόπρακτα του Άντον Τσέχωφ. Παράλληλα, σκηνοθετεί τον «Αμερικανικό Βούβαλο» και τη «Γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της», ενώ ετοιμάζεται και για τους τηλεοπτικούς «Σούπερ Ήρωες».

Τι είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μπέζος:

-«Κάποιος λόγος υπάρχει που η αντιπολίτευση δεν εκφράζει την κοινωνία. Πρέπει να γίνει αυτοκριτική γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Έχω την εντύπωση ότι ούτε την κυβέρνηση τη στηρίζουν τόσο πολύ. Άρα το πρόβλημα αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς».

-«Όλοι οι άνθρωποι συμπαθούν τη δύναμη. Γιατί στοιχίζονται πίσω απ’ αυτήν. Νιώθουν μια ασφάλεια. Η δημοκρατία είναι δύσκολο παιχνίδι. Θέλει φροντίδα καθημερινή. Δε γίνεται να την επικαλούμαστε όποτε θέλουμε. Πρόκειται για μεγάλη δημιουργική στιγμή των προγόνων μας, αλλά έχουμε μείνει εκεί».

-«Η ελευθερία είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Όλοι την επικαλούνται, αλλά ο καθένας την εννοεί διαφορετικά».

-«Ο ”Αμερικαμικός Βούβαλος” έχει μια κριτική ματιά σε αυτό που ονομάζουμε ”Αμερικανικό Όνειρο”. Προσπαθούμε να πιάσουμε την καλή, με την έννοια του εύκολου χρήματος».

-«Ο άνθρωπος δεν θέλει να αναλάβει ευθύνες εύκολα. Θέλει το γρήγορο κέρδος. Το χρήμα εδώ και αιώνες έχει υποκαταστήσει άλλες αξίες. Πάντα οι άλλες αξίες ήταν σε ύφεση. Μας αιχμαλωτίζει η λογική του να μην κουραζόμαστε πολύ».

-«Πιστεύω στην αλλαγή των πραγμάτων, αλλά θέλει πολύ χρόνο. Πιστεύω στους νέους ανθρώπους. Οι νέοι όμως φοβούνται να ονειρευτούν. Φταίνε κυρίως οι γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα».

-«Το θέατρο είναι ένα σπορ ακριβό και με ρίσκο. Οικονομικό ρίσκο. Είναι ωραία να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά όταν έρθει η ώρα του ταμείου όλα αλλάζουν».

-«Οι καιροί έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά. Είναι πιο απαιτητικοί, ευτυχώς. Το κοινό ζητά κάτι παραπάνω από εμάς. Έχουν αλλάξει οι θεατές, έχουν μπει νεότερες ηλικίες. Γενικότερα, έχει αλλάξει η ζωή προς το καλύτερο».

-«Δεν μπορείς να κάνεις μια μεγάλη καριέρα, χωρίς να έχεις αποτυχίες. Είναι ύποπτο. Σημαίνει ότι κάνεις συνέχεια τα χατίρια κάποιου».

-«Έκανα τηλεόραση με αγάπη, πάθος και ρίσκο. Η τηλεόραση είναι ένα άλλο γήπεδο. Την αγαπώ και θέλει κόπο. Όμως το θέατρο είναι τέχνη, η τηλεόραση δεν είναι τέχνη. Δεν θα νιώσω κενό αν την αφήσω ακόμη και αύριο. Δεν θα μου λείψει».

-«Ο Πολιτισμός είναι υπόθεση δική μας, δεν είναι υπόθεση του υπουργείου. Έχουμε την τάση να τα ζητάμε όλα από το κράτος. Το κράτος δεν μπορεί να δημιουργήσει Πολιτισμό. Είναι σαν κι αυτό που κάνουν με τα παιδιά που προσπαθούν να τα κάνουν μουσικούς με το ζόρι».

-«Μας φοβίζει το διαφορετικό. Είναι ανθρώπινο και φυσικό. Αλλά πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να καταλάβουμε ότι δεν θα μείνει η ανθρωπότητα όπως είναι».

Διαβάστε επίσης:

Το βίντεο – αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στον Ανδρέα Φιλιππίδη

Νένα Χρονοπούλου: «Είχα φτάσει 99 κιλά – Έλεγα, αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο» (Video)

Έλενα Τοπαλίδου: Συνεργάστηκε με τον Νίκολας Κέιτζ – «Εγώ έκανα τον σατανά κι εκείνος τον Ιωσήφ» (Video)