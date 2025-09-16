Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί τον Λάκη Λαζόπουλο, «Ένας ήρωας με παντούφλες» – 2ος χρόνος επιτυχίας στο  Θέατρο Βέμπο από 10 Οκτωβρίου

Η μεγάλη επιτυχία, «ENAΣ HPΩAΣ ME ΠANTOYΦΛEΣ», επιστρέφει θριαμβευτικά στη σκηνή: Ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στην εμβληματική κωμωδία των Σακελλάριου & Γιαννακόπουλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, στο ανανεωμένο Θέατρο Βέμπο, από τις 10 Οκτωβρίου!

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανεβαίνει και φέτος στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο, για να ερμηνεύσει για 2η χρονιά έναν από τους πιο εμβληματικούς, κωμικούς ρόλους του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Πρόκειται για τον θρυλικό “ήρωα με τις παντούφλες”, που ενσάρκωσε μοναδικά στην μεγάλη οθόνη ο Βασίλης Λογοθετίδης, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μια ιστορική ερμηνεία, που έθεσε τις βάσεις της ελληνικής κωμωδίας και αποτελεί ορόσημο για τις επόμενες γενιές κωμικών.

Υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Μπέζου, πρώτου διδάξαντα των κωμικών της γενιάς του, ο Λάκης Λαζόπουλος φοράει τις παντούφλες του και ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο!

Μαζί του, θα εξορμήσουν ηρωικά, οι Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζεΐδου.

Το «Ένας ήρωας με παντούφλες» γράφτηκε από τους Αλέκο Σακελλάριο και Χρήστο Γιαννακόπουλο το 1947, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Αποτελεί μια γενναία απόπειρα των συγγραφέων να αναδείξουν την ευγενική πλευρά της πατρίδας, που κρύβεται μέσα στο σκοτάδι της εποχής.

Και… ας μην μας παγιδεύει η κινηματογραφική εκδοχή. Η θεατρική, μας δείχνει ότι το έργο παραμένει πεισματικά παρόν!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Αλέκος Σακελλάριος & Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Μπέζος

Βοηθός Σκηνοθέτη : Στελίνα Καρασαββίδου

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Δημόσιες Σχέσεις: Όλγα Παυλάτου

Social Media: Renegade

Oργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗ

ΠΑΙΖΟΥΝ

Λάκης Λαζόπουλος, Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης,

Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος,

Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζεΐδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πέμπτη στις 19:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 20:30

Κυριακή στις 19:00

Διαβάστε επίσης:

Οι υποψηφιότητες για τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun

«Το Δράμα της Δημοκρατίας»: Η εναρκτήρια παράσταση της φετινής περιόδου στο Υπόγειο του Κουν

Ο «Φάουστ» του Γκαίτε σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη για δεύτερη χρονιά στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου