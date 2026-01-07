Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, στο 2% στην Ευρωζώνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, από 2,8% ένα μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με την Eurostat.
Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο υποχώρησε στο 2%, από 2,1% ένα μήνα νωρίτερα.
Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (3,4%, έναντι 3,5% τον Νοέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, έναντι 2,4% τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,4%, σε σύγκριση με 0,5% τον Νοέμβριο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -0,5% τον Νοέμβριο).
