Ιράν: Χαμενεΐ όπως… Άσαντ; – Φήμες για σχέδιο «απόδρασης» στη Μόσχα

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν φέρεται να σχεδιάζει να διαφύγει στη Μόσχα, εάν η ομάδα ασφαλείας του αποτύχει ή στραφεί εναντίον του εν μέσω των συνεχιζόμενων αναταραχών στη χώρα του, με διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα ακόμα και για τον θάνατό του.

Ο 86χρονος Χαμενεΐ θα επιβιβαστεί σε πτήση μαζί με τον στενό του κύκλο, που περιλαμβάνει περίπου 20 βοηθούς και μέλη της οικογένειάς του, εάν η αστυνομία και ο στρατός του Ιράν δεν μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διογκούμενες διαδηλώσεις ή εάν οι δυνάμεις ασφαλείας αποφασίσουν να αποστατήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε πηγή των μυστικών υπηρεσιών στην εφημερίδα Times. Ο γιος του Χαμενεΐ και «διορισμένος διάδοχος» θα διαφύγει επίσης, ανέφερε η πηγή.

Όπως… Άσαντ

Το γενικό σχέδιο διαφυγής του Χαμενεΐ αντικατοπτρίζει αυτό του έκπτωτου ηγέτη της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος διέφυγε από τη Δαμασκό με αεροπλάνο και προσγειώθηκε στη Μόσχα με την οικογένειά του, ενώ οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης της χώρας εισέβαλαν στην πρωτεύουσα της χώρας τον Δεκέμβριο του 2024. «Έχουν σχεδιάσει μια διαδρομή διαφυγής από την Τεχεράνη σε περίπτωση που αισθανθούν την ανάγκη να διαφύγουν», η οποία περιλαμβάνει «τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων στο εξωτερικό και μετρητών για να διευκολυνθεί η ασφαλής διαφυγή τους», ανέφερε η πηγή.

Οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ρωσίας έχουν αναθερμανθεί τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, και ο Χαμενεΐ «θαυμάζει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν», πρόσθεσε η πηγή. Η Τεχεράνη έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με διάφορα όπλα και έχει ακόμη βοηθήσει στην κατασκευή του εργοστασίου της για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στις αρχές του 2025, η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν μια 20ετή συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας, η οποία υποσχέθηκε αυξημένη αμυντική συνεργασία και «αντιμετώπιση της εφαρμογής μονομερών καταναγκαστικών μέτρων». Ωστόσο, η Μόσχα επισήμανε ότι η συνθήκη δεν περιλαμβάνει υποχρέωση υποστήριξης του ιρανικού στρατού.

Απειλές Τραμπ

Τουλάχιστον 36 άτομα έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε 22 από τις 31 επαρχίες του Ιράν. Πολλοί διαδηλωτές φώναζαν «Θάνατος στον Χαμενεΐ» – αλλά ο αγιατολάχ αρχικά αγνόησε τις βίαιες εκφράσεις τους και ορκίστηκε να βάλει τους διαδηλωτές «στη θέση τους». Οι εκτεταμένες διαδηλώσεις ξέσπασαν καθώς το Ιράν πλήττεται από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα στην Τεχεράνη να στερούνται τακτικά την παροχή νερού.

Το Ιράν βιώνει επίσης μια άνευ προηγουμένου οικονομική κατάρρευση, με ένα δολάριο ΗΠΑ να ισοδυναμεί πλέον με 42.125 ιρανικά ριάλ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν «εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές», σημειώνοντας ότι τέτοια περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή «είναι συνήθης πρακτική τους». Το καθεστώς, ωστόσο, αντέδρασε και δήλωσε ότι θα πυροβολήσει τις αμερικανικές δυνάμεις και θα τις αντιμετωπίσει ως «νόμιμους στόχους» σε απάντηση στην απειλή του Τραμπ.

