«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε στα πέτρινα χρόνια του 50» – Η πρώτη αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη για την εισαγγελική έρευνα σε βάρος του

Ποινική έρευνα για αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών κήρυξε σε βάρος του γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη η εισαγγελία Αθηνών για την παραδοχή του σε podcast ότι έχει κάνει χρήση ecstasy στο παρελθόν.

«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε» διαμήνυσε ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολιάζοντας την εξέλιξη.

Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε. https://t.co/sN4N9FW6yF — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 7, 2026

Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει υποκριτικές τις αντιδράσεις των κυβερνητικών στελεχών για τις δηλώσεις του. «Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία



Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και… — Γιάνης Βαρουφάκης (@varoufakis_gr) January 7, 2026

«Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας την μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες», πρόσθεσε.

«Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδή τους. Και, ναι, η νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν την νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων», συνέχισε.

«Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται.Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στο λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε», κατέληξε.

Γεωργιάδης: «Αν κάποιο παιδί πάρει ecstasy επειδή είδε αυτόν το βλάκα και πεθάνει»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Γιάνη Βαρουφάκη καραγκιόζη. «Έχει γκελ στη νεολαία, είναι ο πρώτος που αναφέρεται στη χρήση ναρκωτικών όχι για να πει πόσο λάθος ήταν μπας και φρενάρει κάποιον, αλλά με τη συνήθη ελαφρότητα του “Γιάνη με ένα ν” ότι χόρευε 16 ώρες και του έκανε καλό το ecstasy και ότι μετά είχε πονοκέφαλο και προτιμάει το χόρτο, αλλά δεν βρίσκει».

«Αν κάποιο παιδί πάρει ecstasy επειδή είδε αυτόν το βλάκα και πεθάνει; Ακόμα και μισό χάπι μπορεί να προκαλέσει θάνατο, μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό, ανακοπή. Υπάρχουν κάποια όρια στον καθωσπρεπισμό. Δεν είναι ελαφρότητα. Αν το δικό σου παιδί πάρει, θα το πεις ελαφρότητα; Το παιδί, στην εφηβεία που είναι, ακολουθεί τα είδωλά του. Μια από τις ευθύνες που έχουν, όσοι διατυπώνουν δημόσιο λόγο, είναι να αντιλαμβάνονται ότι επηρεάζουν ανθρώπους» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Διαβάστε επίσης

Επίθεση Μαρινάκη σε Καρυστιανού: «Ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη»

Ο αιχμηρός και θεσμικός Ευάγγελος Βενιζέλος – Γιατί ενοχλεί την κυβέρνηση η κριτική του και τι σημαίνει για τους κεντρώους ψηφοφόρους

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: Καλωσόρισα την κάθοδο της Καρυστιανού στην πολιτική, δε μίλησα για ένταξη στο κόμμα της