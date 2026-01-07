Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και Άρης – ΑΕΚ, Άρσεναλ – Λίβερπουλ, Κύπελλο Αγγλίας, Ίντερ – Νάπολι στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport , όλα στην πλατφόρμα EON

Η 16 η αγωνιστική Stoiximan Super League περιλαμβάνει τους αγώνες Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ, Άρης – ΑΕΚ (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports ), Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet , Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ, ΟΦΗ – Asteras Aktor , Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (διαθέσιμοι από τα κανάλια Cosmote Sport )

Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports , «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, « Monday Football Club » με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη, « Matchday Live » με τον Ηλία Βλάχο, « Premier League Kick Off » και « Premier League The Show » με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Όλοι οι αγώνες σε Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, παίζουν μπάλα στα κανάλια Novasports & Cosmote Sport

Το νέο έτος έρχεται με πανδαισία από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, για τους συνδρομητές της Nova μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με την 16η αγωνιστική και το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – ΑΕΚ (11/1, 19:30) που θα μεταδοθεί στα κανάλια Novasports όπως και οι αγώνες Ατρόμητος – Ολυμπιακός (10/1, 19:30) και Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ (11/1, 16:00). Στα κανάλια CosmoteSportθα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (10/1, 17:00), Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (10/1, 19:30), ΟΦΗ – Asteras Aktor (11/1, 17:30), Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (11/1, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «MondayFootballClub» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 21η αγωνιστική που θα διεξαχθεί εμβόλιμα και όλα τα βλέμματα πέφτουν στο ντέρμπι Άρσεναλ – Λίβερπουλ (8/1, 22:00) ενώ ξεχωρίζουν και οι αναμετρήσεις Φούλαμ – Τσέλσι (7/1, 21:30), Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον (7/1, 21:30), Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (7/1, 22:15). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η La Liga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 19η αγωνιστική (οι αγώνες Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης διεξήχθησαν τον Δεκέμβριο) και τους αγώνες Βαλένθια – ‘Ελτσε (10/1, 22:00), Σεβίλλη – Θέλτα (12/1, 22:00) να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports με την 16η αγωνιστική και τους αγώνες Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ (9/1, 21:30), Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη (10/1, 19:30) και Μπάγερν-Βόλφσμπουργκ (11/1, 18:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άιντχοφεν-Εξέλσιορ (10/1, 21:00), Χερενφέιν-Φέγενορντ (11/1, 13:15), Τέλσταρ-Άγιαξ (11/1, 15:30) για την 18η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Ταυτόχρονα, οι φίλοι του τένις θα απολαύσουν την τελική φάση των τουρνουά τένις WTA 250 ASB Classic και WTA 500 Brisbane International presented by EVIE.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια CosmoteSport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την αναμέτρηση ΟΦΗ – Asteras Aktor (7/1, 17:00) για τα Knock out Playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να δουν την εμβόλιμη 19η αγωνιστική της Serie A όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Νάπολι-Ελλάς Βερόνα (7/1, 17:30), Πάρμα – Ίντερ (7/1, 21:45), Μίλαν – Τζένοα (8/1, 21:45), καθώς και την 20η αγωνιστική με το ντέρμπι Ίντερ – Νάπολι (11/1, 21:45) και τους αγώνες Φιορεντίνα – Μίλαν (11/1, 16:00), Γιουβέντους – Κρεμονέζε (12/1, 21:45).

Την ίδια στιγμή στην Αγγλία παίζει μπάλα τοEmirates FA Cup (Κύπελλο Αγγλίας) με τους αγώνες του 3ου γύρου Ρέξαμ – Νότιγχαμ (9/1, 21:30), Έβερτον – Σάντερλαντ (10/1, 14:15), Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ (10/1, 17:00), Τότεναμ – Άστον Βίλα (10/1, 19:45), Τσάρλτον – Τσέλσι (10/1, 22:00), Ντέρμπι – Λιντς (11/1, 14:00), Πόρτσμουθ – Άρσεναλ (11/1, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον (11/1, 18:30), Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ (12/1, 21:45).

Για τους φίλους του μπάσκετ θα μεταδοθούν από το ΝΒΑ οι αγώνες Golden State Warriors-Milwaukee Bucks (8/1, 05:00), Chicago Bulls-Miami Heaat (9/1, 03:00), Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks (10/1, 05:30), Boston Celtics-San Antonio Spurs (11/1, 03:00), Denver Nuggets-Milwaukee Bucks (12/1, 03:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

21:30 Premier League: Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:30 Premier League: Φούλαμ-Τσέλσι Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Premier League: Μπόρνμουθ-Τότεναμ Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 Premier League: Έβερτον-Γουλβς Novasports News σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:30 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:15 Premier League: Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

22:15 Premier League: Νιουκάστλ-Λιντς Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

20:30 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

22:00 Premier League: Άρσεναλ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

00:00 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

00:30 WTA 250 ASB Classic: A’/B’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή των Αποστόλη Κορτιάνου και Άκη Κουζούλη

03:00 WTA 500 Brisbane International presented by EVIE: Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή των Γιαννίκου Δούσκα και Χριστίνας Κομίνη

21:30 La Liga 2 – 21η αγωνιστική: Κάντιθ – Σπίρτινγκ Χιχόν Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:30 Bundesliga – 16η αγωνιστική: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 La Liga – 19η αγωνιστική: Χετάφε – Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

03:00 WTA 500 Brisbane International presented by EVIE: Α’ και Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

06:30 WTA 250 ASB Classic: Α’ και Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

15:00 La Liga: Οβιέδο – Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Αμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Λειψία Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Μάιντς Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Κολωνία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

17:15 La Liga: Βιγιαρεάλ – Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

18:30 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 La Liga: Χιρόνα – Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

19:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Stoiximan Super League – 16η αγωνιστική: Ατρόμητος-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Διονύση Στρούμπου και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

21:00 Eredivisie – 18η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Εξέλσιορ Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 La Liga: Βαλένθια – Έλτσε Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

06:00 WTA 250 ASB Classic: Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

08:00 WTA 500 Brisbane International presented by EVIE: Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

13:15 Eredivisie: Χερενφέιν–Φέγενορντ Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

15:00 La Liga: Βαγεκάνο – Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

15:00 La Liga 2: Λεγανές-Βαγιαδολίδ Νovasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

15:30 Eredivisie: Τέλσταρ-Άγιαξ Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-Βόλος ΝΠΣ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

16:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:15 La Liga: Λεβάντε – Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Μπάγερν-Βόλφσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:30 Stoiximan Super League: Άρης-ΑΕΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Γιώργου Βασιλείου

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

22:00 La Liga: Σεβίλλη – Θέλτα Novasports Prime

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.