Χαμόγελο του παιδιού: «Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η δολοφονία του 17χρονου από τον 15χρονο στις Σέρρες»

Η φρικτή δολοφονία του 17χρονου παιδιού από τον 15χρονο στις Σέρρες, αποκαλύπτει σε όλο της το μεγαλείο την απουσία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του κράτους πρόνοιας αλλά και την εγκληματική υποστελέχωση των υπηρεσιών της Εισαγγελίας.

Ο 15χρονος, που σήμερα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, δεν ήταν άγνωστος στις αρχές.

Για τις άθλιες συνθήκες ζωής που ζούσε ο «άγουρος» δολοφόνος, που στέρησε τη ζωή από το 17χρονο παλικάρι και βύθισε σε πένθος την οικογένειά του που δεν θα συνέλθει ποτέ από το κακό που τους βρήκε, είχε ενημερωθεί από το 2022 η Εισαγγελία από το Χαμόγελο του Παιδιού που της είχε αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά!

Ωστόσο το παιδί παρέμενε σε ένα ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον παρ΄ όλο που η θεία του είχε ζητήσει να πάρει και τα δυο αδέλφια στο σπίτι της, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος.

«Θα το είχαμε αποφύγει εάν πραγματικά οι υπηρεσίες ήταν στελεχωμένες και ο εισαγγελέας έδινε εντολή να πάει το παιδί στην θεία του, που το ήθελε – όπως και τον αδελφό του – και το είχε δηλώσει. Το χειρότερο σενάριο ήταν να πάνε σε κάποιο χώρο παιδικής προστασίας όπως το Χαμόγελο του Παιδιού.

Τα παιδιά που πήραμε από ανάλογα περιβάλλοντα προχωρήσαν τη ζωή τους. Σπούδασαν ή εργάζονται και δεν έχουν τέτοια φρικτά προβλήματα» αναφέρει ο κ. Γιαννόπουλος.

Το ιστορικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Αναλυτικά στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Σήμερα, 3 και πλέον χρόνια από την κατεπείγουσα αναφορά που εστάλη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έρχεται στο φως ότι:

• Τα δύο παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον.

• Το μικρότερο παιδί, σήμερα 15 ετών, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια, όταν δηλαδή ήταν 13 ετών.

• Οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα.

«Η ανείπωτη αυτή τραγωδία, ενδεχόμενα να είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια.» αποκαλύπτει ο κ. Γιαννόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αποστολή κάθε αναφοράς από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 στις αρμόδιες Αρχές, ο Οργανισμός δεν ενημερώνεται – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – για την έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου και όπως ενημέρωσε τις αρμόδιες εμπλεκόμενες Αρχές, είναι στη διάθεση όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία.

