search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 13:39
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 13:13

Η THEON ολοκληρώνει την εξαγορά ποσοστού περίπου 9,8% της EXOSENS

08.01.2026 13:13
Logo THEON_INTERNATIONAL

Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του περίπου 9,8% της Exosens SA (EXOSENS), κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων κοινοποιήσεων προς τις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές. Η συναλλαγή ανήλθε σε €268,7 εκατ., με τιμή €54,0 ανά μετοχή.

Η συναλλαγή αυτή καθιστά τη THEON τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο και αναδεικνύει τη διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών.

THEON και EXOSENS διατηρούν ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς οι οποίοι ενισχύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 με την παράταση της μακροχρόνιας εμπορικής συμφωνίας προμήθειας Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes – IIT) έως το τέλος του 2030, καθώς και με τη νέα τροποποίηση της σύμβασης του OCCAR, η οποία προβλέπει δεσμευτική παραγγελία 100.000 διοπτρών νυχτερινής όρασης από τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Η THEON και η EXOSENS διατηρούν στενή εμπορική συνεργασία εδώ και χρόνια, έχοντας εξασφαλίσει εμβληματικές συμβάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης τροποποίησης της σύμβασης του OCCAR, που αποτελεί το μεγαλύτερο συμβόλαιο για συστήματα νυχτερινής όρασης που έχει υπογραφεί ποτέ από ευρωπαϊκό μέλος του ΝΑΤΟ. Σε μια αγορά με υψηλή ανάπτυξη, η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης, και αυτή η επένδυση θα μας στηρίξει ώστε να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της αγοράς και σε θέση να ανταποκριθούμε στην ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη διεθνή αγορά και στο γεωπολιτικό περιβάλλον επιβεβαιώνουν περαιτέρω, τόσο τη στρατηγική μας αυτή επιλογή να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη συναλλαγή, όσο και τις γενικότερες προσδοκίες μας για τις εξελίξεις στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας.»

Διαβάστε επίσης:

Η Softweb εξαγοράζει το 51% της Alphabit ενισχύοντας τον πυλώνα κυβερνοασφάλειας του Ομίλου

Η UniCredit αυξάνει στο 29,8% τη συμμετοχή της στην AlphaBank

IRIS: Νέα όρια συναλλαγών από 15 Ιανουαρίου 2026 και ευρωπαϊκή επέκταση πληρωμών για πολίτες και επιχειρήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter-bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τα Τέμπη κλείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

sag-awards_0801_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Actor Awards: Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson και η σειρά «The Studio» σάρωσαν στις υποψηφιότητες (video)

Ballerina_Photo 1
ADVERTORIAL

Καταιγιστική δράση με τη «Ballerina» και τους Keanu Reeves, Ana de Armas στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

pigmalion-dadakaridis-new
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερη χρονιά οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια» (Video)

FREGATA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eπανέρχεται στις προκλήσεις η Άγκυρα – Στο στόχαστρο της Τουρκίας Αστυπάλαια και Αμοργός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 13:39
trakter-bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τα Τέμπη κλείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

sag-awards_0801_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Actor Awards: Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson και η σειρά «The Studio» σάρωσαν στις υποψηφιότητες (video)

Ballerina_Photo 1
ADVERTORIAL

Καταιγιστική δράση με τη «Ballerina» και τους Keanu Reeves, Ana de Armas στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

1 / 3