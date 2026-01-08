search
08.01.2026 13:14

«ΝΤΕΚΑΝΤΑΝΣ» Stand-up Comedy show

08.01.2026 13:14
Στην πρώτη solo παράσταση του, ο Jeremy συγκεντρώνει νέα και κλασικά κείμενά του, δημιουργώντας μία κοινωνική σάτιρα για την καθημερινότητα και τις ντεκαντάνς στιγμές της. Από τα πρώτα ραντεβού έως την συνέντευξη για ενοικίαση σπιτιού που θυμίζει κάτι από εισαγωγικές στο Harvard και όλα αυτά για 25 τ.μ

Μετά από αμέτρητα viral βίντεο στα social media, εκπομπές, παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και τουλάχιστον 9 βραβεία στις Κάννες, ο Jeremy προσγειώνεται στη σκηνή με μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, γέλιο και σκέψεις που μάλλον έχεις κάνει κι εσύ.

Observational comedy, deadpan στιγμές, raw στιγμές και δόσεις σουρεαλισμού εναλλάσσονται, δημιουργώντας ένα roller coaster που μοιάζει σαν να μπαίνεις σε ζαχαροπλαστείο για τάρτα αλλά καταλήγεις να βλέπεις τελετή εξορκισμού. Τρώγοντας όμως μια τάρτα. Από τις διακρίσεις και το σεξ μέχρι το marketing, την ντροπή, το δημόσιο, την ενοικίαση σπιτιών και την επικοινωνία με τον κόσμο, τίποτα δεν μένει στο απυρόβλητο.

Συντελεστές
Jeremy

Πληροφορίες Παραστάσεων

Διάρκεια: 70′ (με opening act)

Πρεμιέρα & πρόγραμμα: Από 14 Ιανουαρίου, κάθε Τετάρτη στις 21:30 για 8 παραστάσεις. 

Κρατήσεις – Εισιτήρια: more.com και στο ταμείο του θεάτρου.

Τιμές 

Προπώληση: 10€ , Ταμείο: 12€

Παραγωγή: Γεώργιος Χ Αργύρης 

Email:[email protected]

Calderone art space 

Τριπτολέμου 8, Αθήνα
Στάση Μετρό Κεραμεικός

Τηλ.: 21 3005 8407

Προπώληση:
https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/jeremy-ntekantans-athina/

