08.01.2026 06:59

Τροχαίο μεταξύ φορτηγών στον Κηφισό: Μπλοκαρισμένη η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά – 2 τραυματίες

08.01.2026 06:59
kifissos_kinisi_new

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (08.01.2026) στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το τροχαίο έγινε μεταξύ 2 φορτηγών, στο ρεύμα προς Πειραιά του Κηφισού, στο ύψος της οδού Ανδριανοπούλεως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν όταν το ένα φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, έσπασε τα κιγκλιδώματα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο δεύτερο φορτηγό.

Τα φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Μετά δυσκολίας διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την αριστερά λωρίδα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα αλλά και γερανοί για να απομακρύνουν τα φορτηγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 2 σοβαρά τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νίκαιας για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες

