Αναβάθμιση αποτίμησης για τη Motor Oil από την Πειραιώς – Στα 35,40 ευρώ η τιμή-στόχος

Σε ουσιαστική αναβάθμιση της αποτίμησης της Motor Oil προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 35,40 ευρώ από 30,50 ευρώ και διατηρώντας τη σύσταση Outperform. Με βάση την τιμή κλεισίματος των 30,20 ευρώ στις 7 Ιανουαρίου, η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 17%.

Η αναθεώρηση προκύπτει μετά την επικαιροποίηση του μοντέλου αποτίμησης SOTP (Sum of the Parts), το οποίο ενσωματώνει την ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση του κλάδου διύλισης στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, το περιβάλλον των υψηλών περιθωρίων στο τέλος της χρονιάς άλλαξε ουσιαστικά τη συνολική εικόνα των μεγεθών του ομίλου.

Ισχυρό 4ο τρίμηνο στη διύλιση

Σύμφωνα με την ανάλυση της Πειραιώς, τα περιθώρια διύλισης κινήθηκαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Τα περιθώρια βενζίνης διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 18 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ στο ντίζελ προσέγγισαν τα 28 δολάρια, ξεπερνώντας πρόσκαιρα ακόμη και τα 35 δολάρια τον Νοέμβριο, πριν εξομαλυνθούν τον Δεκέμβριο.

Στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν, επίσης, η πλήρης επαναλειτουργία του διυλιστηρίου από τον Αύγουστο, καθώς και πρόσθετη ασφαλιστική αποζημίωση για διακοπή εργασιών, η οποία αναμένεται να καταγραφεί στο τέταρτο τρίμηνο, διαμορφώνοντας –κατά την έκθεση– ένα «ιδιαίτερα ισχυρό φινάλε» για τη χρήση.

Με βάση τα παραπάνω, το Adjusted EBITDA της δραστηριότητας διύλισης για το 2025 εκτιμάται στα 954 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 31% σε ετήσια βάση, ενώ σε επίπεδο ομίλου το Adjusted EBITDA τοποθετείται στα 1,22 δισ. ευρώ (+22%).

Προοπτικές 2026: αποκλιμάκωση περιθωρίων, αλλά ισχυρή βάση

Για το 2026, το βασικό σενάριο της Πειραιώς προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση των περιθωρίων διύλισης, οδηγώντας το Adjusted EBITDA της δραστηριότητας στα 744 εκατ. ευρώ (-22%). Παρά τη μείωση, το επίπεδο αυτό παραμένει περίπου 20% υψηλότερο από προηγούμενες εκτιμήσεις της τράπεζας.

Σε επίπεδο ομίλου, το Adjusted EBITDA για το 2026 εκτιμάται στα 1,05 δισ. ευρώ (-13%), με τη χαμηλότερη συνεισφορά της διύλισης να αντισταθμίζεται εν μέρει από αναμενόμενη ανάκαμψη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η δραστηριότητα Power & Gas εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, λόγω ήπιων ανεμολογικών συνθηκών στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και εντονότερου ανταγωνισμού στη λιανική ηλεκτρισμού.

Ταμειακές ροές, επενδύσεις και μέρισμα

Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, το Adjusted Net Income για το 2025 εκτιμάται στα 723 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας ασφαλιστική αποζημίωση 54 εκατ. ευρώ από ζημιά λόγω πυρκαγιάς στο διυλιστήριο. Για το 2026, η αντίστοιχη εκτίμηση διαμορφώνεται στα 618 εκατ. ευρώ (-15%).

Παρά το αρνητικό ελεύθερο ταμειακό αποτέλεσμα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 –λόγω αυξημένων φορολογικών πληρωμών– η Πειραιώς εκτιμά ότι η Motor Oil θα κλείσει τη χρήση με θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, ακόμη και με επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ. Το 2026, το FCF (μετά τόκων) αναμένεται να ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε FCF yield περίπου 14%.

Η τράπεζα προβλέπει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να ισορροπεί μεταξύ επενδύσεων, απομόχλευσης και σταθερής μερισματικής πολιτικής. Για τη χρήση 2025 ενσωματώνεται μέρισμα 1,70 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 5,5%.

Η αναθεωρημένη αποτίμηση SOTP οδηγεί σε Enterprise Value 5,2 δισ. ευρώ και equity value 3,9 δισ. ευρώ. Ο πυρήνας refining/marketing αποτιμάται στα 3,4 δισ. ευρώ, οι ΑΠΕ στα 1,5 δισ. ευρώ και η Circular Economy στα 0,3 δισ. ευρώ, ενώ οι συμμετοχές –μεταξύ των οποίων και το 50% του Power JV– αποτιμώνται συνολικά στα 0,7 δισ. ευρώ μετά από discount.

Η Πειραιώς χαρακτηρίζει τη συνολική αποτίμηση «συντηρητική», επισημαίνοντας ότι υφίσταται πρόσθετο ανοδικό περιθώριο, δεδομένου ότι το βασικό σενάριο ενσωματώνει υπόθεση για σημαντικά χαμηλότερο refining EBITDA το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2025.

Διαβάστε επίσης:

Η Softweb εξαγοράζει το 51% της Alphabit ενισχύοντας τον πυλώνα κυβερνοασφάλειας του Ομίλου

Η UniCredit αυξάνει στο 29,8% τη συμμετοχή της στην AlphaBank

IRIS: Νέα όρια συναλλαγών από 15 Ιανουαρίου 2026 και ευρωπαϊκή επέκταση πληρωμών για πολίτες και επιχειρήσεις