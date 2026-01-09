Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων για τον όμιλο Jumbo το 2025 – Έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους

Θετικό πρόσημο κατέγραψε το 2025 ο όμιλος Jumbo, με τις συνολικές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 7,22% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση ανακοίνωσε παράλληλα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 4 Φεβρουαρίου 2026, με βασικό θέμα την έγκριση νέας έκτακτης χρηματικής διανομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 ο όμιλος διατήρησε ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 8%. Τον Δεκέμβριο, ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων επιβραδύνθηκε στο 4,14%, γεγονός που επηρέασε τη συνολική εικόνα του τελευταίου τριμήνου.

Η διοίκηση αποδίδει τη χαμηλότερη επίδοση του Δεκεμβρίου κυρίως σε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά την εορταστική περίοδο. Τα εμπόδια στο οδικό δίκτυο επηρέασαν τόσο την εσωτερική διακίνηση εμπορευμάτων όσο και, σε μεγαλύτερο βαθμό, τη ροή των εξαγωγών προς γειτονικές αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος υπογραμμίζει τη σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας της οικονομίας και της εξαγωγικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας ότι, στο σημερινό σύνθετο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, η ενίσχυση της εγχώριας αγοράς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της ευημερίας και την αντιστάθμιση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος.

Η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τη διανομή ποσού 67,18 εκατ. ευρώ, που προέρχεται από έκτακτα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων. Η προτεινόμενη διανομή αντιστοιχεί σε 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Εφόσον ληφθεί η σχετική έγκριση, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος έχει οριστεί η 23η Μαρτίου 2026, με record date την 24η Μαρτίου και έναρξη καταβολής την 30ή Μαρτίου 2026.

Επιδόσεις ανά γεωγραφική αγορά

Στην ελληνική αγορά, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας κατέγραψαν αύξηση περίπου 6% τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ σε επίπεδο έτους η άνοδος διαμορφώθηκε κοντά στο 9%.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις των καταστημάτων ενισχύθηκαν κατά περίπου 5% τον Δεκέμβριο και κατά 8% σε ετήσια βάση. Στη Βουλγαρία, το δίκτυο φυσικών καταστημάτων και το ηλεκτρονικό κατάστημα κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων περίπου 8% τον τελευταίο μήνα του έτους και 5% συνολικά για το 2025.

Η Ρουμανία παρουσίασε οριακή υποχώρηση πωλήσεων τον Δεκέμβριο (-0,1%), ωστόσο σε ετήσια βάση η αγορά κινήθηκε ανοδικά, με αύξηση περίπου 4%.

Δίκτυο και επενδυτική στρατηγική

Κατά τη διάρκεια του 2025 τέθηκε σε λειτουργία νέο ιδιόκτητο υπερκατάστημα στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, ενώ ενισχύθηκε και η ψηφιακή παρουσία του ομίλου με το ηλεκτρονικό κατάστημα στη Βουλγαρία. Στο τέλος του έτους, το δίκτυο της Jumbo αριθμούσε 89 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ λειτουργούν e-shops και στις τέσσερις χώρες.

Παράλληλα, η διοίκηση συνεχίζει τη στρατηγική εξαγοράς μισθωμένων ακινήτων, όπου αυτό κρίνεται εμπορικά και οικονομικά αποδοτικό. Εντός του 2025 ολοκληρώθηκαν τρεις εξαγορές καταστημάτων στην Ελλάδα, ανεβάζοντας το ποσοστό ιδιόκτητων καταστημάτων κοντά στο 70%.

Μέσω συνεργασιών franchise, ο όμιλος διατηρεί παρουσία με 43 καταστήματα σε επτά χώρες. Στο Ισραήλ και τον Καναδά, η ανάπτυξη του δικτύου υλοποιείται από την Fox Group, η οποία σχεδιάζει το άνοιγμα 5-6 νέων καταστημάτων στο Ισραήλ και τριών καταστημάτων στο Οντάριο του Καναδά εντός του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

Η συνολική εικόνα για το 2025 αποτυπώνει έναν όμιλο με σταθερή αναπτυξιακή δυναμική, ισχυρή ταμειακή θέση και σαφή στρατηγική τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

