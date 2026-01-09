search
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

09.01.2026 12:46

Grok: Πώς ο Στάρμερ ανάγκασε τον Μασκ να «μαζέψει» το εργαλείο που δημιουργεί σεξουαλικό υλικό – Μένει διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές

grok

Υπό την απειλή προστίμων, ρυθμιστικών κυρώσεων και ακόμη και απαγόρευσης στη Βρετανία, ο Έλον Μασκ αναγκάστηκε να «μαζέψει» το Grok.

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη υποχώρηση του Έλον Μασκ απέναντι στις ρυθμιστικές αρχές για το 2026, η πλατφόρμα X (πρώην Twitter) περιόρισε δραστικά τη λειτουργία δημιουργίας εικόνων του Grok.

Η απόφαση ελήφθη εσπευσμένα, καθώς η πλατφόρμα βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή κυβερνήσεων και οργανώσεων μετά την αποκάλυψη ότι το Grok είχε μετατραπεί σε «εργοστάσιο» παραγωγής σκληρού πορνογραφικού και βίαιου περιεχομένου.

Η παρέμβαση-καταπέλτης του Βρετανού Πρωθυπουργού

Η κρίση κλιμακώθηκε όταν ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της εταιρείας. Χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο «επαίσχυντο και αηδιαστικό», ο Στάρμερ απαίτησε από το X να «συμμαζευτεί», τονίζοντας ότι η παραγωγή AI εικόνων με ημίγυμνες γυναίκες και παιδιά είναι παράνομη και δεν θα γίνει ανεκτή.

Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έδωσε το «πράσινο φως» στη ρυθμιστική αρχή Ofcom να εξαντλήσει την αυστηρότητά της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμα και το ενδεχόμενο καθολικής απαγόρευσης του X στη Βρετανία. Βάσει του Online Safety Act, η εταιρεία κινδυνεύει με πρόστιμα που αγγίζουν το 10% του παγκόσμιου τζίρου της, ένα ποσό που θα μπορούσε να επιφέρει καίριο πλήγμα στα οικονομικά του Μασκ.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις: «Επαγγελματικά» βίντεο βίας

Η έρευνα του Guardian και του οργανισμού AI Forensics (με έδρα το Παρίσι) έφερε στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Το Grok δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο για το γνωστό «nudifying» (ψηφιακό γδύσιμο), αλλά και για τη δημιουργία φωτορεαλιστικών βίντεο που απεικόνιζαν ακραία σεξουαλική βία, γυναίκες να απειλούνται με όπλα και άλλες αποτρόπαιες σκηνές.

Ο ερευνητής Paul Bouchaud δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εντοπίσαμε πλήρως πορνογραφικά βίντεο που δείχνουν απόλυτα επαγγελματικά. Το επίπεδο του ρεαλισμού είναι τέτοιο που καθιστά το περιεχόμενο εξαιρετικά επικίνδυνο».

Η παγίδα της «συνδρομής» και οι αντιδράσεις

Πλέον, η πρόσβαση στο Grok Imagine επιτρέπεται μόνο σε συνδρομητές. Η στρατηγική του Μασκ είναι απλή: έχοντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και τα πλήρη δεδομένα ταυτοποίησης των χρηστών, το X μπορεί πλέον να παραδίδει στις αρχές όποιον παραβιάζει το νόμο.

Ωστόσο, αυτή η λύση δεν ικανοποιεί τους επικριτές. Η βουλευτής των Εργατικών, Jess Asato, η οποία ηγείται καμπάνιας κατά της πορνογραφίας, δήλωσε:

«Το να αφαιρείς την πρόσβαση από τους πολλούς είναι ένα βήμα, αλλά το να επιτρέπεις σε όποιον πληρώνει να συνεχίζει να “γδύνει” ψηφιακά γυναίκες χωρίς τη συγκατάθεσή τους παραμένει μια μορφή ψηφιακής σεξουαλικής επίθεσης. Το X πρέπει να καταργήσει τη λειτουργία οριστικά».

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον του AI

Η περίπτωση του Grok αποτελεί ένα κρίσιμο «test case» για την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ ο Μασκ προωθούσε το εργαλείο ως μια «ελεύθερη και anti-woke» εναλλακτική, η πραγματικότητα έδειξε ότι χωρίς δικλείδες ασφαλείας, η τεχνολογία μπορεί να μετατραπεί σε όπλο στα χέρια κακόβουλων χρηστών.

mitsotakis_sinanis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστράτιου

paparizou-zacharatos-nox-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θριαμβευτική πρεμιέρα για Τάκη Ζαχαράτο και Έλενα Παπαρίζου στο NOX

Ρυτίδες: Τι πρέπει να κάνεις για να τις δεις να... εξαφανίζονται! - Media
ΥΓΕΙΑ

Ποιο είναι το σημάδι του προσώπου που δείχνει ότι θα πάθετε άνοια

