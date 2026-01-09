search
09.01.2026 23:09

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν “τη δολοφονία διαδηλωτών” και καλούν σε “αυτοσυγκράτηση”

09.01.2026 23:09
merz starmer macron

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και ο Φρίντριχ Μερτς καταδίκασαν “απερίφραστα” σήμερα “τη δολοφονία διαδηλωτών” και τη “βία” που διαπράττουν οι δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν, σε κοινή δήλωση στην οποία οι τρεις ηγέτες καλούν τις ιρανικές αρχές να “επιδείξουν αυτοσυγκράτηση”.

“Μας ανησυχούν βαθύτατα οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για βία που διαπράττουν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και καταδικάζουμε απερίφραστα τη δολοφονία διαδηλωτών”, έγραψαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, καλώντας τις ιρανικές αρχές να “απόσχουν από τη βία και να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ιρανών πολιτών”, ενώ κύμα διαμαρτυρίας αμφισβητεί τις τελευταίες ημέρες το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που κυβερνά από το 1979.

“Οι ιρανικές αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τον λαό τους και οφείλουν να εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και την ειρηνική συνάθροιση χωρίς φόβο αντιποίνων”, πρόσθεσαν ο Γάλλος πρόεδρος, ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Γερμανίδα καγκελάριος σε αυτή την κοινή δήλωση.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα “υποχωρήσει” απέναντι σε αυτό το κύμα διαδηλώσεων, που λαμβάνει διαστάσεις και διαρκεί εδώ και 13 ημέρες.

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την καταμέτρηση που ανακοίνωσε σήμερα η ΜΚΟ Iran Human Rights, η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία.

