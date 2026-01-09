Τι φέρνει ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ από Καρυστιανού και Τσίπρα – Σύγκρουση για τη ΔΕΗ μετά το «μπλόκο» στον Ανδρουλάκη

Με υψηλούς τόνους θα ξεκινήσει η μέρα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 12:30 θα βρεθεί στην πύλη της μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» και θα συζητήσει με εργαζόμενους μετά απαγόρευση εκ μέρους της διοίκησης της ΔΕΗ να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις.

Η απόφαση αυτή από την πλευρά της ΔΕΗ χαρακτηρίσθηκε απαράδεκτη και αποτελεί κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ. «Με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν ότι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού», ανέφερε η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει με γεμάτο πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο από την Καστοριά που θα έχει συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Την Κυριακή θα μιλήσει στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ που θα κορυφωθεί και η καμπάνια για τα ενεργειακά.

Στην πολιτική σκακιέρα αυτό που προκαλεί ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ είναι η εικόνα πολυδιάσπασης στην αντιπολίτευση με τα υπάρχοντα και τα νέα κόμματα. Εκτιμούν ότι αποτελεί κίνδυνο η δημιουργία ενός πολιτικού σκηνικού με πολλά κόμματα να καταγράφουν διψήφια ποσοστά όχι απειλητικά για την κυβέρνηση καθώς μπορεί να δοθεί η εικόνα ότι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι η δεύτερη θέση και όχι η πολιτική αλλαγή που αποτελεί την στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ. Με αυτά τα δεδομένα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κρατήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στο κόμμα Καρυστιανού που εκτιμά ότι προκαλεί σημαντικά προβλήματα σε άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ για τον πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού όλο και περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι θα καθυστερήσει εξαιτίας των πολιτικών κινήσεων της Μαρίας Καρυστιανού που τον πρόλαβε.

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αποτελεί για τον Νίκο Ανδρουλάκη την μεγάλη ευκαιρία για να κινητοποιηθούν ξανά όλες οι δυνάμεις του κόμματος σε όλη την χώρα με συνέπεια να ανέβουν παράλληλα και τα ποσοστά του κόμματος. Το μήνυμα που επιθυμεί να δοθεί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι έτοιμος να δώσει έτοιμη και ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο τόσο για το κόμμα Τσίπρα όσο και για το κόμμα Καρυστιανού οι στενοί του συνεργάτες υπογραμμίζουν ότι πάνω από την κάλπη οι πολίτες θα ψηφίσουν για αισιοδοξία την επόμενη μέρα και όχι απλώς για να εκφράσουν τον θυμό τους απέναντι στην κυβέρνηση. Ορόσημο για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό εκτιμάται πως θα είναι ο Μάρτιος που το ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει το συνέδριο του, καθώς τότε θα έχουν αποτυπωθεί οι δυναμικές και των νέων κομμάτων.

