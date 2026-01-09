Λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) κοκκινιστά

Μια χορταστική και οικονομική συνταγή, με μαυρομάτικα φασόλια μαγειρεμένα σε αρωματική σάλτσα ντομάτας.

Τα μαυρομάτικα φασόλια ή λουβιά, προσφέρουν μια ποικιλία οφελών, από την μείωση της χοληστερόλης και την εξισορρόπηση του σακχάρου στο αίμα, έως το γεγονός ότι αποτελούν μια πλούσια πηγή βιταμίνης Α και μια άριστη πηγή πρωτεΐνης.

Υλικά για τη Συνταγή

1 ½ φλιτζάνι (270 γραμμάρια) φασόλια μαυρομάτικα

½ κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

2 -3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

¾ – 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ξερή

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι ή κατά βούληση

½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν (προαιρετικά)

1 βάζο (425 γραμμάρια) σάλτσα ντομάτας

2 φλιτζάνια νερό ή ζωμό λαχανικών

2 κουταλιές της σούπας τοματοπελτέ

Ψιλοκομμένο μαϊντανό, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1.Αρχικά βάλτε τα φασόλια σε ένα σουρωτήρι και ξεπλύνετέ τα καλά με άφθονο κρύο νερό. Στη συνέχεια τοποθετήστε τα σε ένα βαθύ μπολ σκεπάζοντάς τα με αρκετό κρύο νερό, ρίξτε τη σόδα και ανακατέψτε. Σκεπάστε το μπολ και αφήστε τα να μουλιάσουν για 3 ώρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένα ή ακόμα και φρέσκα και να μην τα μουλιάσετε, αλλά ίσως να χρειαστούν περισσότερο χρόνο να μαγειρευτούν.

2.Στραγγίστε, ξεπλύνετε καλά τα φασόλια και αφήστε τα στην άκρη.

3.Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεστάνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε τα κρεμμύδια και το σκόρδο για 2-3 λεπτά, μέχρι να γίνουν διάφανα και να μυρίσουν. Προσθέστε τον πελτέ και φέρτε τον μερικές βόλτες, τη σάλτσα ντομάτας, το νερό ή τον ζωμό και τέλος τα μπαχαρικά.

4.Ρίξτε και τα φασόλια στην κατσαρόλα και ανακατέψτε καλά, μέχρι να έρθουν σε βρασμό. Χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε το φαγητό σκεπασμένο για 30-40 λεπτά, ελέγχοντας ενδιάμεσα την στάθμη των υγρών. Δοκιμάστε τις γεύσεις και συμπληρώστε με αλάτι, αν χρειάζεται.

5.Πασπαλίστε με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό, αν επιθυμείτε και σερβίρετε με χωριάτικο ψωμί, σουβλακόπιτες ή με λευκό ρύζι και φέτα.

