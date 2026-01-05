Τα ζυμαρικά της “στάχτης”, ένα κομψό κρεμώδες πιάτο που εντυπωσιάζει

Τα ζυμαρικά της στάχτης είναι μία από εκείνες τις γρήγορες συνταγές που μπορούν να ετοιμαστούν στον ίδιο χρόνο που απαιτείται για να βράσουν τα ζυμαρικά. Οικονομική, πανεύκολη και πρωτότυπη, απαιτεί μόνο λίγα υλικά και προς ανακούφιση όλων, καθόλου στάχτη. Η πεντανόστιμη αυτή μακαρονάδα έχει πάρει το όνομά της από το ελαφρώς σκούρο χρώμα της σάλτσας, το οποίο επιτυγχάνεται χάρη στις ψιλοκομμένες ελιές.

Υλικά για τη Συνταγή

300 γραμμάρια κοντά ζυμαρικά της επιλογής σας (πέννες, βίδες, φιογκάκια κτλ.)

120 γραμμάρια μαύρες ελιές Καλαμών, εκπυρηνωμένες

250 ml κρέμα γάλακτος, πλήρης

120 γραμμάρια τυρί γκοργκοντζόλα ήπιο ή άλλο ποιοτικό μπλε τυρί

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Λίγη παρμεζάνα για πασπάλισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1.Αρχικά ψιλοκόψτε τις ελιές με ένα μαχαίρι ή βάλτε τις στο μπλέντερ, χωρίς όμως να τις κάνετε πουρέ.

2.Βράστε άφθονο αλατισμένο νερό και μόλις είναι έτοιμο, ρίξτε τα ζυμαρικά της επιλογής σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

3.Ετοιμάστε τη σάλτσα. Ζεστάνετε την κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι ή αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς να βράσει και προσθέστε την γκοργκοντζόλα. Λιώστε την ανακατεύοντας συνεχώς τα δύο υλικά αυτά μαζί, με ξύλινη κουτάλα.

4.Στραγγίστε τα ζυμαρικά (κρατήστε αν θέλετε λίγο από το νερό) και ρίξτε τα απευθείας στην κατσαρόλα με τη σάλτσα, ανακατέψτε καλά και στη συνέχεια προσθέστε τις ψιλοκομμένες ελιές.

5.Σερβίρετε τα ζυμαρικά στάχτης πασπαλισμένα με άφθονο πιπέρι.

Συμβουλές

-Αν δεν σας αρέσουν οι έντονες γεύσεις, μπορείτε να φτιάξετε τα ζυμαρικά χωρίς γκοργκοντζόλα, μόνο με κρέμα γάλακτος ή να τα συνδυάσετε με άλλα τυριά της επιλογής σας.

-Από μυρωδικά ταιριάζει πολύ το θυμάρι και αν επιθυμείτε μια δόση τραγανότητας στη σάλτσα μπορείτε να προσθέσετε μια χούφτα ψιλοκομμένα καρύδια.

Διαβάστε επίσης:

Γρήγορη και «έξυπνη» εκδοχή της ρώσικης σαλάτας

Βασιλόπιτα με γεύση πανετόνε

Χοιρινό φιλέτο στον φούρνο, με σάλτσα βερμούτ