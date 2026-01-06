search
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

06.01.2026 06:30

Πέτουλες (τηγανίτες) για τα Θεοφάνεια, σε αλμυρή εκδοχή

06.01.2026 06:30
petoules

Πεντανόστιμες, φουσκωτές και χρυσαφένιες τηγανίτες σαν λουκουμάδες που ετοιμάζονται πανεύκολα και ενθουσιάζουν με τη γεύση τους.

Μια εναλλακτική πρόταση για την ημέρα των Θεοφανείων όπου οι νοικοκυρές παραδοσιακά φτιάχνουν τηγανίτες ή λουκουμάδες, με ψιλοκομμένες αντζούγιες και ελιές.

Υλικά για τη Συνταγή

300 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

250 ml κρύο ανθρακούχο νερό, από το ψυγείο

7 γραμμάρια φρέσκια μαγιά μπύρας

10 φιλετάκια γαύρου σε λάδι, καλά στραγγισμένα

100 γραμμάρια ελιές Καλαμών, εκπυρηνωμένες, κομμένες σε χοντρά κομμάτια

1 πρέζα αλάτι και πιπέρι

Σπορέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά στραγγίστε τα φιλετάκια γαύρου από το λάδι τους και χοντροκόψτε τα όπως και τις ελιές. Είναι προτιμότερο να μην κοπούν σε λεπτές λωρίδες για να μην χαθούν μέσα στο χυλό αλλά να νιώθετε τα κομμάτια στο δάγκωμα.

2. Βάλτε σε ένα ποτήρι το πολύ κρύο ανθρακούχο νερό (από το ψυγείο) και διαλύστε την μαγιά, ανακατεύοντας καλά.

3. Αδειάστε το αλεύρι σε ένα μπολ και προσθέστε μέσα το φρεσκοφτιαγμένο διάλυμα νερού και μαγιάς. Αρχίστε να ανακατεύετε πρώτα με μια σπάτουλα ή κουτάλι και έπειτα με τα χέρια σας. Όταν απορροφηθούν καλά όλα τα υγρά, ενσωματώστε τον γαύρο και τις ελιές, αλατοπιπερώστε και καλύψτε αεροστεγώς το μπολ με πλαστική μεμβράνη. Αφήστε το χυλό να φουσκώσει για τουλάχιστον 2 ώρες σε ζεστό μέρος.

4. Στη συνέχεια βάλτε μπόλικο σπορέλαιο σε μια κατσαρόλα και αφήστε το να ζεσταθεί καλά σε δυνατή φωτιά. Όταν κάψει το λάδι καλά, χαμηλώστε την ένταση της φωτιάς.

5. Βουτήξτε και βρέξτε δύο κουτάλια της σούπας σε ένα ποτήρι νερό και χρησιμοποιήστε το ένα για να πάρετε μια μικρή ποσότητα από το μίγμα και το άλλο για να το ξεκολλήσετε και να το ρίξετε στο καυτό λάδι.

6. Τηγανίστε τους λουκουμάδες σε δόσεις για να μην πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Αφήστε τους να ροδίσουν καλά, στραγγίστε τους σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας και σερβίρετέ τους όσο είναι ακόμα ζεστοί και αχνιστοί.

