Κοκτέιλ Grinch

Ένα άτακτο και παιχνιδιάρικο κοκτέιλ, εμπνευσμένο από τον κατεργάρη καλικάντζαρο Γκριντς, λαμπερό και καταπράσινο από prosecco και σιρόπι μέντας.
Είναι ιδανικό για τα χειμωνιάτικα πάρτυ και τις συγκεντρώσεις αλλά και ένας διασκεδαστικός τρόπος για να αποχαιρετήσεις την εορταστική περίοδο και να χαλαρώσεις μετά από την ένταση των απαιτητικών αυτών ημερών.
8-10 παγάκια
160 ml σιρόπι μέντας ή λικέρ δυόσμου
400 ml prosecco ή άλλο αφρώδη οίνο
200 ml ανθρακούχα σόδα
2 φράουλες ή 2 κερασάκια μαρασκίνο
6 φύλλα δυόσμου
1.Γεμίστε 2 ποτήρια (κατά προτίμηση σε σχήμα τουλίπα) με παγάκια.
2.Ρίξτε σε κάθε ποτήρι 80 ml σιρόπι μέντας, 200 ml prosecco και 100 ml club soda.
3.Αναμείξτε σχολαστικά, διακοσμήστε με φρέσκες φράουλες ή κερασάκια μαρασκίνο και μερικά φύλλα δυόσμου και το κοκτέιλ σας είναι έτοιμο να το απολαύσετε.
