search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 08:35
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

03.01.2026 07:00

Κοκτέιλ Grinch

03.01.2026 07:00
grincs-koktel-2

Ένα άτακτο και παιχνιδιάρικο κοκτέιλ, εμπνευσμένο από τον κατεργάρη καλικάντζαρο Γκριντς, λαμπερό και καταπράσινο από prosecco και σιρόπι μέντας.

Είναι ιδανικό για τα χειμωνιάτικα πάρτυ και τις συγκεντρώσεις αλλά και ένας διασκεδαστικός τρόπος για να αποχαιρετήσεις την εορταστική περίοδο και να χαλαρώσεις μετά από την ένταση των απαιτητικών αυτών ημερών.

Υλικά για 2 κοκτέιλ

8-10 παγάκια

160 ml σιρόπι μέντας ή λικέρ δυόσμου

400 ml prosecco ή άλλο αφρώδη οίνο

200 ml ανθρακούχα σόδα

2 φράουλες ή 2 κερασάκια μαρασκίνο

6 φύλλα δυόσμου

Εκτέλεση

1.Γεμίστε 2 ποτήρια (κατά προτίμηση σε σχήμα τουλίπα) με παγάκια.

2.Ρίξτε σε κάθε ποτήρι 80 ml σιρόπι μέντας, 200 ml prosecco και 100 ml club soda.

3.Αναμείξτε σχολαστικά, διακοσμήστε με φρέσκες φράουλες ή κερασάκια μαρασκίνο και μερικά φύλλα δυόσμου και το κοκτέιλ σας είναι έτοιμο να το απολαύσετε.

Διαβάστε επίσης:

Γρήγορη και «έξυπνη» εκδοχή της ρώσικης σαλάτας

Βασιλόπιτα με γεύση πανετόνε

Χοιρινό φιλέτο στον φούρνο, με σάλτσα βερμούτ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adama-barrow
ΚΟΣΜΟΣ

Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: Συγχαρητήρια στους διαιτητές, με αυτή την εμφάνιση μπορεί να βρεθούν στον τελικό της Euroleague

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Τρόμος από μεθυσμένο οδηγό – Χτύπησε δέντρο και επτά παρκαρισμένα Ι.Χ.

PODCAST TRIANTAFYLLOU SITE 03.01
PODCASTS

Podcast – Σώτη Τριανταφύλλου: «Όταν γυρίζω από τις ΗΠΑ, νοιώθω αριστερή. Όταν γυρίζω από τη Γαλλία, νοιώθω δεξιά»

mexico seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον σεισμό 6,5 Ρίχτερ – Πολλά σπίτια καταστράφηκαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

kifisos_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη Κυκλοφορίας: Μόλις 4 στους 10 τα πλήρωσαν έγκαιρα – Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 08:29
adama-barrow
ΚΟΣΜΟΣ

Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: Συγχαρητήρια στους διαιτητές, με αυτή την εμφάνιση μπορεί να βρεθούν στον τελικό της Euroleague

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Τρόμος από μεθυσμένο οδηγό – Χτύπησε δέντρο και επτά παρκαρισμένα Ι.Χ.

1 / 3