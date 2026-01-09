search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 10:04
ΚΟΣΜΟΣ

09.01.2026 08:47

Πολιτική ένταση στην Ονδούρα: Πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλεύτρια έξω από το Κογκρέσο ενώ έκανε δηλώσεις (videos)

09.01.2026 08:47
honduras_new

Επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό δέχθηκε χθες, Πέμπτη (8/1) έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας η βουλεύτρια του Εθνικού Κόμματος (PN) Γκλάντις Αουρόρα Λόπες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Κατά την έξοδό της, σταμάτησε για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της. Από την έκρηξη, τραυματίστηκε στο κεφάλι και υπέστη εγκαύματα στην πλάτη, ενώ αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα ακοής, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος του κόμματός της κατηγόρησε την παράταξη LIBRE, στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος της χώρας Σιομάρα Κάστρο, για την επίθεση.

X (Twitter)

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω της πολιτικής έντασης που επικρατεί στην Ονδούρα, στον απόηχο των εξαιρετικά αμφίρροπων προεδρικών εκλογών της 30ης Νοεμβρίου, όπου νικητής ανακηρύχθηκε ο υποψήφιος του PN, Νάσρι Ασφούρα – τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κεντρώος υποψήφιος Σαλβαδόρ Νασράλα αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών και προσέφυγε στο Εκλογοδικείο, ζητώντας επανακαταμέτρηση ψήφων σε πολλά εκλογικά τμήματα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, σύμφωνα με τα οποία ο 67χρονος Ασφούρα έλαβε το 40,27% των ψήφων έναντι 39,53% του Νασράλα και 19,9% της Ρίξι Μονκάδα, υποψήφιας της παράταξης της αριστεράς στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Κάστρο.

Ο νέος πρόεδρος της Ονδούρας θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 27η Ιανουαρίου.

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

