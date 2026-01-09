search
09.01.2026 22:50

Τραμπ: Ξεκινάμε άμεσα την πώληση έως και 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας

09.01.2026 22:50
Trump

Συζητήσεις των ΗΠΑ με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες, για το πώς θα ανοικοδομήσουν την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας, παράλληλα, ότι η Βενεζουέλα παρέδωσε στις ΗΠΑ 30 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, μέρος των χρημάτων από την πώληση πετρελαίου θα κατευθυνθεί τόσο στη Βενεζουέλα, όσο και σε πετρελαϊκές εταιρίες, με τον ίδιο να προσθέτει ότι θα αποφασίσει ποια πετρελαϊκά σχήματα θα δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ενδέχεται να ληφθεί ακόμη και εντός της ημέρας.

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι πετρελαϊκές εταιρίες θα συναλλάσσονται απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι με τη Βενεζουέλα, ενώ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν άμεσα τη διύλιση και την πώληση έως και 50 εκατομμυρίων βαρελιών βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Η αναφορά στο νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ, σε συντονισμό με τις μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας, κατάσχεσαν ένα τάνκερ που είχε αναχωρήσει από τη χώρα χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο επιστρέφει πλέον στη Βενεζουέλα, και ότι το πετρέλαιο που μεταφέρει θα πωληθεί μέσω της ενεργειακής συμφωνίας, ενός νέου μηχανισμού που, όπως είπε, δημιουργήθηκε ειδικά για τέτοιες συναλλαγές.

1 / 3