Τσουκαλάς: Η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση

«Είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, προτελευταίοι στον μέσο μισθό και το 70% της κοινωνίας στις μετρήσεις λέει ότι θέλει να φύγει άμεσα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική εκπομπή στο Action24.

Απευθυνόμενος στον παριστάμενο εκ μέρους της ΝΔ στο πάνελ, Νίκο Ρωμανό, ο οποίος, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για σειρά μεταρρυθμίσεων και επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Κατέθεσα πριν από λίγες ημέρες μια ανακοπή κατά επιταγής, με την οποία θα προχωρήσει πλειστηριασμός, και προσδιορίστηκε να εκδικαστεί το 2036! Θα σας το στείλω στο γραφείο σας. Μέχρι να δικαστεί μια υπόθεση, η αναμονή είναι δεκαετής και εν τω μεταξύ τα funds μπορούν να προχωρήσουν σε κατασχέσεις. Είναι δυνατόν να λέτε ότι λύσατε το θέμα της απονομής δικαιοσύνης;».

«Το ζήτημα της συγκάλυψης δεν είναι εφεύρημα»

Σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών σημείωσε ότι «το ζήτημα της συγκάλυψης αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα με τα οποία έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, δεν είναι εφεύρημα». «Άλλο πράγμα το θέμα του εύφλεκτου υλικού που ο πρωθυπουργός το έφερε στη δημόσια συζήτηση σε συνέντευξη του και άλλο αν υπάρχει συγκάλυψη», τόνισε.

«Aλληλοαδειάζεστε και νομίζετε ότι ο κόσμος έχει μνήμη χρυσόψαρου», σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς ρωτώντας ειδικότερα: «Ξεχνάτε πως αρνηθήκατε να ελεγχθεί ο κ. Καραμανλής για το αδίκημα με το οποίο έχουν παραπεμφθεί οι υφιστάμενοι του; Θέλετε να ξεχάσετε όσα είπε ο πρωθυπουργός για τα ξυλόλια στη συνέντευξη στον Α. Σρόιτερ. Όπως θέλετε να ξεχάσετε και τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν είναι η ώρα να ελέγξουμε αν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου και βγήκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος και τον “άδειασε”».

Αναφορικά με τη συζήτηση για ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, επισήμανε ότι «κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να εκτεθεί και αξιολογείται για τη διαδρομή και τις επιλογές του». Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ στήριξε τον αγώνα όλων των γονέων να βρεθεί η αλήθεια και «δεν προχωρήσαμε ούτε σε εργαλειοποίηση των γονέων ούτε προωθήσαμε την ηρωοοποίησή τους» και «προφανώς δεν θα εμπλακούμε και στην επιχείρηση δαιμονοποίησης τους που βλέπουμε να εκτυλίσσεται τις τελευταίες μέρες». Σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «κόμματα που να επαγγέλλονται μονοθεματικά την μάχη με τη διαφθορά και τη διαπλοκή και να αρνούνται την διάκριση κεντροαριστεράς – δεξιάς έχουμε δει και ακούσει πολλές φορές». Τόνισε όμως πως «για να ψηφίσει ο κόσμος πρέπει να ξέρει τις θέσεις σου για τον πρωτογενή τομέα, τα εργασιακά, αν η αγορά αυτορρυθμίζεται -όπως πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία- με τα γνωστά αποτελέσματα φτώχειας ή αν χρειάζεται παρέμβαση, το παραγωγικό μοντέλο, την ανάπτυξη, το ιδιωτικό χρέος, την ενεργειακή δημοκρατία, τους θεσμούς κ.ο.κ.».

Υποστήριξε πως «όταν θα έρθει η ώρα οι πολίτες να επιλέξουν, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, θα επιλέξουν με βάση ποιος διασφαλίζει την επόμενη μέρα, προοπτική και ευημερία με ασφάλεια. Γι’ αυτό και εμείς λέμε ότι αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρέπει να φύγουν».

Σημείωσε πως η ΝΔ δεν θέλει να είναι δεύτερο εκείνο το κόμμα «που μπορεί να ενώσει δυνάμεις, να απευθυνθεί στην κοινωνική πλειοψηφία και να αντλήσει υποστήριξη από την αριστερά, το κέντρο και την κεντροδεξιά για να κάνει πράξη την αλλαγή». «Και αυτό το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, το μόνο κόμμα με εφαρμόσιμο εναλλακτικό προοδευτικό πρόγραμμα και θέσεις σε θέματα όπου ακόμα και η κυβέρνηση αποδεικνύεται κάθε μέρα πως δεν έχει σχέδιο», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από Μοσχάτο: Το 2027 θα κερδίσουμε τρίτη εκλογική αναμέτρηση

Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού – Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

Κεραυνοί Φαραντούρη για Φάμελλο – Αρβανίτη: Ψευτάμαγκες και σταλινικοί – Ο «έτερος Καππαδόκης, εμφανιζόταν πάτρωνας των Τεμπών»