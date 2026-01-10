Μητσοτάκης από Μοσχάτο: Το 2027 θα κερδίσουμε τρίτη εκλογική αναμέτρηση 

Μίνι αναδρομή στα δέκα χρόνια που είναι πρόεδρος της ΝΔ έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση πολιτών στο Μοσχάτο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «εδώ και μία δεκαετία η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Κερδίσαμε μαζί δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές και τρεις εθνικές αναμετρήσεις. Και το 2027 θα κερδίσουμε μια ακόμη».

«Αλλά, κυρίως, πήγαμε τη χώρα μπροστά, ενώσαμε την πατρίδα μας, διευρύναμε τη Νέα Δημοκρατία, όπως είχα δεσμευτεί να κάνω. Δημιουργήσαμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία του υπεύθυνου πατριωτισμού και της οικονομικής και της κοινωνικής προόδου», τόνισε. «Αυτή η συμμαχία εξακολουθεί σήμερα να είναι ισχυρή, αλλά τολμώ να πω και εξαιρετικά επίκαιρη. Γιατί το λέω αυτό; Βλέπετε ότι το 2026 έχει “μπει” σε ένα περιβάλλον τεράστιων γεωπολιτικών αλλαγών, με πολέμους, με σταθερές οι οποίες έχουν πρακτικά πλήρως ανατραπεί».

«Σε αυτή τη συγκυρία, το να κρατιέται σταθερό το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας, να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς, αυτό ανάγεται σε πρώτη προτεραιότητα. Και με τη Νέα Δημοκρατία οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «σε λίγες μέρες από τώρα, την Πέμπτη για την ακρίβεια, εδώ λίγο πιο έξω, στον Φλοίσβο, θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε, εν πλω προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, την πρώτη από τις τέσσερις γαλλικές φρεγάτες Belh@rra, τον “Κίμωνα”».

Συμπλήρωσε ότι «η τύχη της Νέας Δημοκρατίας ταυτίστηκε ουσιαστικά με την τύχη της χώρας μας: από τις μεγάλες εκλογικές νίκες του 2019, τη διαχείριση της πανδημίας, την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής εισβολής στον Έβρο, όταν πρώτοι εμείς αλλάξαμε την πολιτική της Ευρώπης στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τα μέτρα στήριξης μετά τον κορονοϊό, την υπογραφή του Ταμείου Ανάκαμψης, τη δεύτερη μεγάλη διπλή εκλογική νίκη του 2023, τις σημαντικές αμυντικές συμφωνίες που υπογράψαμε με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ομιλία μου στο Κογκρέσο, όταν πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες αισθάνθηκαν υπερήφανοι για την πρόοδο της χώρας, τις σημαντικές επιτυχίες στην οικονομία μας».

«Η πραγματικότητα είναι, φίλες και φίλοι, το βλέπετε και εσείς γύρω σας, ότι σε αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, σε αυτό το εσωτερικό περιβάλλον όπου δυστυχώς κυριαρχεί η τοξικότητα και η ακρότητα, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη φερέγγυα πολιτική δύναμη πάνω στην οποία οι πολίτες μπορούν να ακουμπήσουν με ασφάλεια. Και αυτό το γνωρίζουν και συμπολίτες μας που ενδεχομένως σήμερα να μην μας ψηφίζουν», τόνισε.

«Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για μία κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στον έβδομο χρόνο να κρατάει τη μεταρρυθμιστική της ορμή. Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μια κούραση, να σαγηνεύεται, ενδεχομένως, από κάποιες “σειρήνες” εναλλακτικών προτάσεων. Λέω σε όλες και σε όλους: ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν και πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες» προειδοποίησε.

Προσέθεσε σε ότι «το συμβόλαιο αλήθειας εξακολουθούμε και υπογράφουμε κάθε μέρα με τους Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι από εμένα δεν θα ακούσουν ψέματα. Το «ναι» είναι «ναι» και το “όχι” είναι “όχι”. Δεν πρόκειται ποτέ να τάξουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Έστω και αν μερικές φορές γινόμαστε προσωρινά δυσάρεστοι, έχουμε δεσμευτεί να λέμε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες. Και ξέρουμε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν την κρίση να ακούν και να ξεχωρίζουν τις φωνές της υπευθυνότητας από τις φωνές του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας».

