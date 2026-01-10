Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού – Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στον «αέρα» του OPEN ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η κουβέντα στράφηκε στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «εργαλειοποίησης του πένθους» από την κ. Καρυστιανού. Η κ. Τζάκρη ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, μιλώντας για τοποθετήσεις που, όπως είπε, «δεν προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας».

Δείτε το απόσπασμα στο 25:21:

Ειδικότερα, όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα του «κόμματος Καρυστιανού», η κα Τζάκρη είπε πως «αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι “η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της”, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

Με τον Μακάριο Λαζαρίδη να αντιδρά αμέσως ζητώντας από την κ. Τζάκρη διευκρινίσεις.

Και ακολούθησε ο εξής διάλογος Λαζαρίδη-Τζάκρη:

Μ. Λαζαρίδης: Αλητείας;

Θ. Τζάκρη: Ναι

Μ. Λαζαρίδης: Ντροπή

Άμεσα ο Μακάριος Λαζαρίδης έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το στούντιο.

Παρά την αρχική της επιμονή, η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας αναγκάστηκε αργότερα, έπειτα από επίμονες παρεμβάσεις των δημοσιογράφων, να αναδιατυπώσει τη δήλωσή της. Υπό το βάρος των αντιδράσεων, η κυρία Τζάκρη αντικατέστησε τελικά τον επίμαχο χαρακτηρισμό, κάνοντας λόγο για «παράλογο» αντί για «αλητεία».

Διαβάστε επίσης:

Κεραυνοί Φαραντούρη για Φάμελλο – Αρβανίτη: Ψευτάμαγκες και σταλινικοί – Ο «έτερος Καππαδόκης, εμφανιζόταν πάτρωνας των Τεμπών»

Την παράταση της θητείας των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Καρυστιανού – Κωνσταντοπούλου: Μία θύελλα… έρχεται – Γιατί η σύγκρουση είναι δεδομένη με την ίδρυση νέου κόμματος