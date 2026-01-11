Επιστροφή ενοικίου: Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου λαμβάνουν τα χρήματα οι δικαιούχοι (Video)

Την προσεχή Πέμπτη 15 Ιανουαρίου πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα των τελευταίων επιστροφών ενοικίου για το 2025.

Η καταβολή αυτή των χρημάτων αφορά όλους εκείνους που χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιστροφή ενοικίου υλοποιείται για πρώτη χρονιά και σε αυτή την τελευταία καταβολή, στην οποία θα προχωρήσει στις 15 Γενάρη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα εισπράξουν χρήματα όσοι έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή όσοι εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι είναι τουλάχιστον 24.000 ακόμη και σήμερα, αυτοί οι οποίοι παρά το γεγονός ότι δικαιούνται να εισπράξουν χρήματα, δεν εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Διαβάστε επίσης:

Ακρίβεια χωρίς ανάσα

ΚΚΕ: Καταγγέλλει συνενοχή Μητσοτάκη στο έγκλημα Τραμπ κατά Βενεζουέλας και προειδοποιεί για τους κινδύνους

Με το «Πατρίς» για μια καλύτερη τύχη