11.01.2026 15:01

Επιστροφή ενοικίου: Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου λαμβάνουν τα χρήματα οι δικαιούχοι (Video)

11.01.2026 15:01
lefta-new
Πηγή: Pixabay

Την προσεχή Πέμπτη 15 Ιανουαρίου πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα των τελευταίων επιστροφών ενοικίου για το 2025. 

Η καταβολή αυτή των χρημάτων αφορά όλους εκείνους που χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιστροφή ενοικίου υλοποιείται για πρώτη χρονιά και σε αυτή την τελευταία καταβολή, στην οποία θα προχωρήσει στις 15 Γενάρη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα εισπράξουν χρήματα όσοι έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή όσοι εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι είναι τουλάχιστον 24.000 ακόμη και σήμερα, αυτοί οι οποίοι παρά το γεγονός ότι δικαιούνται να εισπράξουν χρήματα, δεν εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

