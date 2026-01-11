search
11.01.2026 22:52

Θρίλερ στη Κύπρο – Βρέθηκε νεκρός σε κτίριο της Ρωσικής πρεσβείας, ενώ αναζητείται Ρώσος μεγιστάνας

11.01.2026 22:52
AΠΕ - ΜΠΕ

Μία υπόθεση μυστήριο με έναν θάνατο και μια εξαφάνιση με… ρωσικό υπόβαθρο, έρχεται από τη Κύπρο.

Από τις 7 Ιανουαρίου έχει εξαφανιστεί ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπομγέρτνερ, ενώ σε κτίριο της Ρωσικής πρεσβείας εντοπίστηκε ένα πτώμα.

Ο νεκρός φέρεται να είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της πρεσβείας, με τις πληροφορίες να είναι προς το παρόν περιορισμένες.

Το πτώμα εντοπίστηκε τη Πέμπτη μέσα στο γραφείο του, με τις αρχές να ενημερώνονται με μεγάλη καθυστέρηση για το συμβάν. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, όταν το κλιμάκιο της αστυνομίας πήγε στη πρεσβεία, δεν επέτρεψαν την είσοδο στους αστυνομικούς κάτι που έχουν το δικαίωμα βάσει της συνθήκης της Βιέννης.

Οι αστυνομικοί απλά παρέλαβαν το πτώμα, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλάνε για αυτοκτονία και ένα γράμμα, το οποίο δεν πήραν ποτέ στα χέρια τους οι αρχές, αντίθετα, θα σταλεί στη Μόσχα, όπως ενημέρωσε η πρεσβεία.

Δεν είναι σαφές αν η «αυτοκτονία» εμπλέκεται με κάποιον τρόπο με την υπόθεση εξαφάνισης του Μπομγκέρτνερ, τον πρώην ισχυρό άνδρα του κολοσσού Uralkali, ο οποίος στο παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο διεθνούς κρίσης μεταξύ Μόσχας και Μινσκ.

Παρά τη χρήση drones και ελικοπτέρων, οι έρευνες δυσχεραίνονται από τις σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν το νησί, ενώ το γεγονός ότι το κινητό του εξέπεμψε τελευταία φορά από απόκρημνη παραθαλάσσια περιοχή εντείνει τους φόβους για τη ζωή του.

