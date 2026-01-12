Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

Πάνω από το 60% των δέντρων στη πόλη της Αλεξανδρούπολης ξεριζώθηκαν από τον προχθεσινό τυφώνα σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη.

Οι άνεμοι ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις, αγγίζοντας ακόμη και τα 12 μποφόρ, με αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν άλση εντός της πόλης.

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι ζημιές στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, όπου τέσσερα εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν πλήρως, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε 300.000–400.000 ευρώ και οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολής εκπαίδευσης πιλότων.

Ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ λειτουργεί γραφείο στο Δημαρχείο για την άμεση καταγραφή των ζημιών από τους πολίτες.

Λέκκας: Όταν εκδηλώνεται με τέτοια ένταση και μέσα σε αστικό ιστό, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε ότι τα ακραία φαινόμενα στην περιοχή του Έβρου δεν ήταν τυχαία: «Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε μεγάλο μέρος της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας. Στην περιοχή του Έβρου εντάθηκαν λόγω της σύγκλισης διαφορετικών αέριων μαζών και της μεγάλης ατμοσφαιρικής αστάθειας. Οι άνεμοι προήλθαν από το κεντρικό Αιγαίο και ενισχύθηκαν από το θαλάσσιο στοιχείο σε περιοχές όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, γεγονός που δημιούργησε ισχυρούς στροβίλους μέσα στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης» ανέφερε αρχικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Οι ριπές έφτασαν ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι μόνο η ένταση του ανέμου που προκαλεί καταστροφές, αλλά και οι δευτερογενείς κίνδυνοι, όπως η εκρίζωση δέντρων και η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων» πρόσθεσε, κάνοντας επίσης λόγο για ευαλωτότητα του αστικού περιβάλλοντος:

«Σε περιοχές με πυκνό αστικό ιστό, όπως η Αλεξανδρούπολη, υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία, όπως υαλοπίνακες καταστημάτων, στάσεις, πινακίδες και βαριά αντικείμενα, που μετατρέπονται σε επικίνδυνα βλήματα».

Πρόσθεσε ότι αυτό το φαινόμενο προκαλεί έντονο προβληματισμό και αναμένεται να το δούμε ακόμη πιο συχνά.

«Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο για την περιοχή, εμφανίζεται κατά διαστήματα. Όμως, όταν εκδηλώνεται με τέτοια ένταση και μέσα σε αστικό ιστό, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και επικίνδυνες. Χρειάζονται ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας για κάθε δήμο, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, όχι μόνο για τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα αλλά και για σεισμούς, κατολισθήσεις και άλλα φυσικά φαινόμενα», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά όλο το σχολικό έτος 2025 – 2026

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια στην Αττική – Πού έδειξε το θερμόμετρο -15 βαθμούς Κελσίου

Γυναικοκτονία εγκύου στη Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Μάιο το Εφετείο – Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος