search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 15:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 13:14

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

12.01.2026 13:14
nekrotafeio-dentro-alexandroupoli

Πάνω από το 60% των δέντρων στη πόλη της Αλεξανδρούπολης ξεριζώθηκαν από τον προχθεσινό τυφώνα σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη.

Οι άνεμοι ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις, αγγίζοντας ακόμη και τα 12 μποφόρ, με αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν άλση εντός της πόλης. 

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι ζημιές στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, όπου τέσσερα εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν πλήρως, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε 300.000–400.000 ευρώ και οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολής εκπαίδευσης πιλότων.

Ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ λειτουργεί γραφείο στο Δημαρχείο για την άμεση καταγραφή των ζημιών από τους πολίτες.

Λέκκας: Όταν εκδηλώνεται με τέτοια ένταση και μέσα σε αστικό ιστό, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε ότι τα ακραία φαινόμενα στην περιοχή του Έβρου δεν ήταν τυχαία: «Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε μεγάλο μέρος της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας. Στην περιοχή του Έβρου εντάθηκαν λόγω της σύγκλισης διαφορετικών αέριων μαζών και της μεγάλης ατμοσφαιρικής αστάθειας. Οι άνεμοι προήλθαν από το κεντρικό Αιγαίο και ενισχύθηκαν από το θαλάσσιο στοιχείο σε περιοχές όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, γεγονός που δημιούργησε ισχυρούς στροβίλους μέσα στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης» ανέφερε αρχικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Οι ριπές έφτασαν ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι μόνο η ένταση του ανέμου που προκαλεί καταστροφές, αλλά και οι δευτερογενείς κίνδυνοι, όπως η εκρίζωση δέντρων και η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων» πρόσθεσε, κάνοντας επίσης λόγο για ευαλωτότητα του αστικού περιβάλλοντος: 

«Σε περιοχές με πυκνό αστικό ιστό, όπως η Αλεξανδρούπολη, υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία, όπως υαλοπίνακες καταστημάτων, στάσεις, πινακίδες και βαριά αντικείμενα, που μετατρέπονται σε επικίνδυνα βλήματα».

Πρόσθεσε ότι αυτό το φαινόμενο προκαλεί έντονο προβληματισμό και αναμένεται να το δούμε ακόμη πιο συχνά.

«Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο για την περιοχή, εμφανίζεται κατά διαστήματα. Όμως, όταν εκδηλώνεται με τέτοια ένταση και μέσα σε αστικό ιστό, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και επικίνδυνες. Χρειάζονται ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας για κάθε δήμο, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, όχι μόνο για τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα αλλά και για σεισμούς, κατολισθήσεις και άλλα φυσικά φαινόμενα», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά όλο το σχολικό έτος 2025 – 2026

Kαιρός: Περιμένοντας τα… χιόνια στην Αττική – Πού έδειξε το θερμόμετρο -15 βαθμούς Κελσίου

Γυναικοκτονία εγκύου στη Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Μάιο το Εφετείο – Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lyriki-ekpaideftikes-draseis
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής – Όπερα σε 3 τάξεις

abbas
ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο της Ραμάλα ο Αμπάς – Υποβάλλεται σε εξετάσεις

kievo-maxairwma-mathitis
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: 14χρονος μαχαίρωσε μαθητή και καθηγητή σε σχολείο – Πιθανή σύνδεση της επίθεσης με τη Ρωσία κατά τις αρχές

Citroën Formula E Team – MEXICO_3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroёn Racing κερδίζει την πρώτη της νίκη στην Formula E στο Μεξικό και μπαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (photos)

EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον τραυματισμό 45χρονης – ‘Επεσε ταβάνι στο κεφάλι της σε εμπορικό κέντρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 15:21
lyriki-ekpaideftikes-draseis
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής – Όπερα σε 3 τάξεις

abbas
ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο της Ραμάλα ο Αμπάς – Υποβάλλεται σε εξετάσεις

kievo-maxairwma-mathitis
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: 14χρονος μαχαίρωσε μαθητή και καθηγητή σε σχολείο – Πιθανή σύνδεση της επίθεσης με τη Ρωσία κατά τις αρχές

1 / 3