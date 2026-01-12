search
Άνετη επικράτηση του Alpha το Σάββατο (10/1), τον «έφθασε» σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ την Κυριακή (11/1) λόγω «Survivor»

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Δυναμική ανεπαίσθητα διαφοροποιημένη από εκείνη της Παρασκευής εμφάνισε ο Alpha στις σαββατιάτικες δυναμομετρήσεις της Nielsen και, σε συνδυασμό με την κάμψη του Mega, «οδήγησε» την κούρσα τηλεθέασης της ημέρας.

Το ξεχωριστό στοιχείο ήταν η επίδοση του ΕΡΤNews, που κατάφερε μια ακόμα καλή επίδοση για τα δεδομένα του έπειτα από εκείνο (4,3%) της παραμονής των Χριστουγέννων και τα διαδοχικά 4% και 3,9% στις 3 και στις 4 του μήνα, αντιστοίχως.

Ο ΣΚΑΪ, που μας είχε συνηθίσει στα διψήφια μερίδια τα Σάββατα, το περασμένο κατάφερε ένα 7,1%, καθότι το «The Voice of Greece» έκανε τον κύκλο του και αποχαιρέτισε. Αλλά… Την Κυριακή, το κανάλι του Φαλήρου βρέθηκε να μοιράζεται τη… θέα από το ρετιρέ της τηλεθέασης με τον Alpha, καθότι στο prime time του είχε την πρεμιέρα του ριάλιτι «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες».

Το Open, με δυναμική άνω του 6% επί επτά ημέρες στη σειρά, και έξαρση (7,3%) ανήμερα των Θεοφανίων, χθες εμφάνισε καθοδική πορεία και το μερίδιο του διαμορφώθηκε στο 5,5%.

