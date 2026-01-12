Άνετη επικράτηση του Alpha το Σάββατο (10/1), τον «έφθασε» σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ την Κυριακή (11/1) λόγω «Survivor»

Δυναμική ανεπαίσθητα διαφοροποιημένη από εκείνη της Παρασκευής εμφάνισε ο Alpha στις σαββατιάτικες δυναμομετρήσεις της Nielsen και, σε συνδυασμό με την κάμψη του Mega, «οδήγησε» την κούρσα τηλεθέασης της ημέρας.

Το ξεχωριστό στοιχείο ήταν η επίδοση του ΕΡΤNews, που κατάφερε μια ακόμα καλή επίδοση για τα δεδομένα του έπειτα από εκείνο (4,3%) της παραμονής των Χριστουγέννων και τα διαδοχικά 4% και 3,9% στις 3 και στις 4 του μήνα, αντιστοίχως.

Ο ΣΚΑΪ, που μας είχε συνηθίσει στα διψήφια μερίδια τα Σάββατα, το περασμένο κατάφερε ένα 7,1%, καθότι το «The Voice of Greece» έκανε τον κύκλο του και αποχαιρέτισε. Αλλά… Την Κυριακή, το κανάλι του Φαλήρου βρέθηκε να μοιράζεται τη… θέα από το ρετιρέ της τηλεθέασης με τον Alpha, καθότι στο prime time του είχε την πρεμιέρα του ριάλιτι «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες».

Το Open, με δυναμική άνω του 6% επί επτά ημέρες στη σειρά, και έξαρση (7,3%) ανήμερα των Θεοφανίων, χθες εμφάνισε καθοδική πορεία και το μερίδιο του διαμορφώθηκε στο 5,5%.

Διαβάστε επίσης:

Το «Σόι σου», σε ριπλέι, και η πρεμιέρα του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» είχαν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις το Σαββατοκύριακο

Αγωγή της Paramount στη Warner Bros για τη συμφωνία με το Netflix

Στο Naftemporiki TV η Ιρένα Αργύρη – Δύο μήνες ύστερα από τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά